Ankara'da ekmeğe zam
Ankara'da 200 gram ekmeğin fiyatı 10 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 25 artarak 5 liraya yükseldi
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 03 Ocak 2023 13:43, Son Güncelleme : 03 Ocak 2023 13:44
Ankara'da ekmeğe zam geldi.
200 gram ekmeğin fiyatı yüzde 25 artarak 5 liraya yükseldi. Yeni fiyat, 10 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ekmek zammı için ''Türkiye'de birçok ilde uygulanan bu fiyat 3 ay sonra Ankara'da uygulanmaya başladı. 200 gram ekmek 5 lira oldu'' dedi.
''OCAK VE ŞUBATTA ZAM OLMAYACAK''
Öte yandan Balcı, yeni yıl ile birlikte ekmeğin 8-10 lira bandına yükseleceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, ''Ocak ve şubat aylarında zam düşünülmüyor, daha sonraki aylarda da fiyatı muhafaza etmek için çaba göstereceğiz'' diye konuştu.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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