Ankara'da ekmeğe zam geldi.

200 gram ekmeğin fiyatı yüzde 25 artarak 5 liraya yükseldi. Yeni fiyat, 10 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ekmek zammı için ''Türkiye'de birçok ilde uygulanan bu fiyat 3 ay sonra Ankara'da uygulanmaya başladı. 200 gram ekmek 5 lira oldu'' dedi.

''OCAK VE ŞUBATTA ZAM OLMAYACAK''

Öte yandan Balcı, yeni yıl ile birlikte ekmeğin 8-10 lira bandına yükseleceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, ''Ocak ve şubat aylarında zam düşünülmüyor, daha sonraki aylarda da fiyatı muhafaza etmek için çaba göstereceğiz'' diye konuştu.