Sivasspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı

TFF, Süper Lig'in 15. haftasında yapılan Gaziantep FK-Beşiktaş müsabakası ile 16. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor-Galatasaray mücadelelerinde yaşanan tartışmalı kararlarla ilgili VAR kayıtlarını kamuoyu ile paylaştı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Son dönemde meydana gelen hakem hatalarıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu ilgili kurulları ile gerekli incelemeleri yapmıştır. Bu kapsamda Gaziantep FK-Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçlarının VAR kayıtları incelenmiştir ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin 'önemli hakem hatası' yaptıkları tespit edilmiştir." denildi.

Söz konusu 2 karşılaşmada hata yapan hakemlere Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yaptırım uygulayacağının kaydedildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyunda oluşan spekülasyonları da ortadan kaldırmak amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararıyla söz konusu maçlardaki tartışılan pozisyonlara ait VAR kayıtlarının yayınlanmasına karar verilmiştir. Göreve geldiğimiz ilk gün sözünü verdiğimiz şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyunda en küçük soru işareti bırakmadan çalışmalarımızı sürdürürken, hakemlik müessesesinin de zarar görmemesi için maksimum hassasiyeti göstereceğimiz konusunda kamuoyunu temin ederiz. Bazı hakemler tarafından yapılan hataların tüm futbol camiasına mal edilmesine de izin verilmeyecektir. Bu iki maç ile ilgili hatalı bulunan hakemler hakkında Merkez Hakem Kurulu gerekli yaptırımları uygulayacaktır."

- Gaziantep FK-Beşiktaş maçı pozisyonu

Ligin 15. haftasında yapılan müsabakada 26. dakikasında Beşiktaşlı futbolcu Georges-Kevin N'Koudou, oyunun durduğu anda ev sahibi takımdan Stylianos Kitsiou'nun yüzüne kafayla müdahalede bulunması üzerine pozisyon VAR'da inceleniyor.

Riva'daki odada bulunan VAR Serkan Tokat ile yardımcısı Özgür Yankaya, bir süre istişare ettikten sonra önce N'Koudou'ya sarı kart veren hakem Atilla Karaoğlan'a pozisyonda ne gördüğünü soruyor. Atilla Karaoğlan'ın "Hafif dokunuyor. Vurma yok, şiddet yok." yanıtı vermesi üzerine VAR odasından, "Kafa vurduğunu görüyorum. Kafayla vuruyor." denilerek inceleme önerisinde bulunuluyor.

Saha kenarında pozisyonu yeniden inceleyen hakeme, "Bariz burnuna vurduğunu görüyorum." uyarısında bulunulmasının ardından Atilla Karaoğlan, "Ben kafayla itiyor olarak görüyorum." diyor. Pozisyonda teması gördüğünü aktaran Atilla Karaoğlan, "Burnuna dokunuyor. Şiddet yok, vurma yok." derken, VAR odasında, "Ben de burnuna net kafa attığını görüyorum." şeklinde karşılık geliyor.

Pozisyonu farklı açılarda ve hızlarda izleyen Atilla Karaoğlan, Kitsiou ile ilgili, "Abartıyor. Ben sarı kartta kalacağım." diyerek kararını değiştirmezken, VAR'dan "Karar senin. Tamam." denmesiyle inceleme sona eriyor.

- Sivasspor-Galatasaray

Ligin 16. haftasında yapılan Demir Grup Sivasspor-Galatasaray karşılaşmasında ev sahibi ekibin attığı gol, VAR incelemesiyle iptal edildi.

Pozisyonla ilgili açıklanan kayıtlarda Riva'daki VAR odasında bulunan Özgüç Türkalp ile yardımcısı Bülent Birincioğlu kendi aralarında bir süre pozisyonu istişare ettikten sonra hakem Erkan Özdamar'ı, potansiyel ofsayt incelemesi için monitöre davet ediyor.

Farklı açılardan izledikleri pozisyonla ilgili uzun süre görüş alışverişinde bulunan üçlü, Sivassporlu Robin Yalçın ile Mustapha Yatabare'nin ofsaytta olduğunu tespit ediyor.

Pozisyonu izleyen Erkan Özdamar, VAR'daki Özgüç Türkalp ile Bülent Birincioğlu'na, "Bana ofsayt var mı onu söyleyin." diye sesleniyor. Bunun üzerine, "Ayakları göremiyoruz." yanıtı geliyor. Sonrasında da pozisyonun ofsayt olduğu görüşü Özdamar'a iletiliyor.

Bunun üzerine Erkan Özdamar, golü iptal ederken oyunculara, "Ofsayt" diye açıklama yaptığı da duyuluyor.