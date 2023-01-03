Bakan Özer: Kız çocuklarının okullaşma sorunu son 20 yılda çözüldü

Bakan Özer, Kızılcahamam TOKİ Çağatay İlkokulu Açılış Töreni'ne katıldı.

Törendeki konuşmasında, eğitimde son 20 yılda atılan adımların ve yaşanan gelişmelerin bir devrim niteliği taşıdığını ifade eden Özer, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm Türkiye'de hiçbir bölge il, ilçe ayrımı yapılmaksızın, memleketin evlatlarının tamamının, eğitimin tüm kademelerine ücretsiz şekilde erişiminin sağlandığı devrimsel bir döneme tanıklık ettik." dedi.

Okul binaları olmadan çocukların eğitime erişebilmesinin mümkün olmadığına işaret eden Özer, 300 binlerdeki derslik sayılarının 857 binlere ulaştırıldığını, eğitim sisteminde 500 bin öğretmen varken şu anda 1,2 milyon öğretmen ile devasa bir eğitim sistemine sahip olunduğunu vurguladı.

Özer, "Mevcut öğretmenlerimizin 750 bini, son 19-20 yıl içerisinde eğitim sistemine dahil olmuşlardır." diye konuştu.

- "Kız çocuklarının okullaşmaları ilk kez son 20 yılda çözülmüş oldu"

Bakan Özer, aynı dönemde okullaşma oranlarındaki artışa dikkati çekti. Bu kapsamda, 5 yaştaki okullaşma oranlarının yüzde 11'den yüzde 99'a, ortaöğretimdeki okullaşma oranlarının yüzde 44'ten yüzde 95'lere, ilkokulda ve ortaokuldaki okullaşma oranlarının yüzde 100'e yaklaştığını belirtti.

Özer, şöyle devam etti:

"Kız çocuklarının okullaşma sorunu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez son 20 yılda çözülmüş oldu. Özellikle ortaokulda ve yükseköğretimde kız çocuklarının okullaşma oranları ilk kez erkek çocuklarını geçti. Sadece bunlar mı yapıldı? Hayır. Bu memleketin evlatlarının eğitime erişiminin önündeki tüm antidemokratik uygulamalar kaldırıldı. Acı hikayelere yol açan başörtüsü yasakları, katsayı uygulamaları son 20 içerisinde kaldırıldı. Yani, eğitim sistemimiz ilk kez toplumsal taleplere duyarlı bir eğitim sistemi haline geldi."

Eğitim sistemindeki çözümlerin sadece bütçe ayırmakla ilgili olmadığını, son 20 yılda eğitimdeki kararlı şekilde mücadele edilerek sergilenen duruşla sağlandığını ifade eden Özer, "İşte o duruşu, Sayın Cumhurbaşkanımız son 20 yılda sergiledi. Onun için bu ülkenin evlatları olarak, Sayın Cumhurbaşkanımıza en içten şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Bakan Özer, "Türkiye yeni yüzyıla, Türkiye Yüzyılı'na girerken, eğitimdeki 70 yıllık gecikmenin tamamını son 20 yılda telafi etti. El ele vererek bu ülkeyi çok daha güçlü kılmak için mücadelede eksikliklerini son 20 yılda tamamlamış oldu. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu kutlu yürüyüşün çok hızlı bir şekilde olması için tüm çalışma arkadaşlarımızla gece gündüz demeden çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2022 için koydukları tüm hedefleri geçtiklerini ifade eden Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranlarını artırmak için 3 bin anaokulu yapmak için yola çıktık. O zaman herkes dedi ki 'mümkün değil yapamazsın.' Çünkü Türkiye'deki mevcut anaokulu sayısı 2 bin 782 idi. Biz bir yılda ondan daha fazlasını yapmak üzere Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesiyle yola çıktık, seferberlik başlattık. 2022 bitti, 6 bin 4 anaokulu kapasitesi oluşturduk. 5 yaştaki okullaşma oranlarını bir yılda yüzde 65'ten yüzde 99'a çıkarttık. Şimdi de 6 Şubat itibarıyla, okul öncesindeki tüm çocuklarımıza hiçbir ayrım yapmadan ücretsiz yemek vereceğiz."

- "Mesleki eğitim, küllerinden bir Anka kuşu gibi doğdu"

Mesleki eğitimde yönelik çalışmalara ve yapılan kanun değişikliklerine de değinen Özer, "20 yılın sonunda mesleki eğitim küllerinden bir Anka kuşu gibi doğdu." dedi.

Bakan Özer, 1 milyon 200 bin çırak kalfa sayısına ulaştıklarını belirterek, 2022'de mesleki eğitimde döner sermaye kapsamında elde edilen gelirlerin 2 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

Hayata geçen Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun 60 yıllık bir özlem olduğuna işaret eden Özer, "Tüm tartışmalara, tüm dahili ve harici müdahalelere, manüplasyonlara rağmen süreci başarılı bir şekilde nihayetlendirildi ve sürece dahil olan öğretmenlerin yüzde 97'si bu haktan yararlandı." dedi.

Atıl duran köy okullarının tekrar açıldığını dile getiren Özer, "2 bin köy okulunun açılması" hedeflerini aşarak 2 bin 200 köy okulunu açtıklarını anlattı.

Okullara 7 milyar liralık bütçe gönderdiklerini ve eğitim sistemindeki bağışları minimum seviyeye düşürdüklerini belirten Özer, "İnşallah bu sene tamamen bitireceğiz." dedi.

Geride bırakılan yılda, halk eğitim merkezlerinin ücretsiz kurslarından 13 milyon 400 bin vatandaşın yararlandığını dile getiren Özer, Aile Okulu ile 1 milyon 110 bin vatandaşa ulaştıklarını kaydetti.

Bakan Özer, "İnanıyorum ki 2023'te çok daha hızlı koşarak özellikle Türkiye Yüzyılı'nın ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmek için tüm arkadaşlarımızla gece gündüz demeden çalışmaya azimliyiz. İnşallah Milli Eğitim Bakanlığını 2023'te, 2022'de yaptıklarımızdan çok daha öteye taşıyacağız." dedi.

Ankara'ya yaklaşık 7 milyar liralık yatırım yapıldığını belirten Özer, 2023'te de bu yatırımları artırarak devam ettireceklerini söyledi.

Bakan Özer, Ankara Valisi Vasip Şahin'in çocuğunun da eğitim aldığı ve tekrar ayağa kaldırılan Kızılcahamam TOKİ Çağatay İlkokulunun hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Bakan Özer ve beraberindekiler, öğrencilerle birlikte okulun açılışını gerçekleştirdi.

Törene, AK Parti milletvekilleri Zeynep Yıldız, Lütfiye Selva Çam, Emrullah İşler, Ankara Valisi Vasip Şahin, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Bakanlık bürokratları ve diğer ilgililer katıldı.