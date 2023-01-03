Almanya'da enflasyon son 71 yılın zirvesinde
Almanya'da Kasım 2022'de yüzde 10 olan yıllık enflasyon, ısıtma faturalarının devlet tarafından ödenmesinin etkisiyle Aralık 2022'de yüzde 8,6'ya geriledi. Böylece 2022'de ortalama enflasyon yüzde 7,9'a çıkarak 1951'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin Aralık 2022 öncü verilerini açıkladı.
Buna göre, Kasım 2022'de yüzde 10 olan yıllık enflasyon, aralıkta piyasa beklentilerinin altında gerçekleşerek yüzde 8,6 oldu.
Yıllık enflasyona ilişkin beklenti aralıkta yüzde 9,1'e inmesi yönündeydi.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralıkta aylık bazda ise yüzde 0,8 geriledi.
Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 24,4 artması dikkati çekerken yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 20,7 ve hizmetlerde yüzde 3,9 oldu.
Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,2 azalırken, yıllık yüzde 9,6 yükseldi. AB uyumlu verilere göre ortalama enflasyon ise 2022'de yüzde 8,7'ye çıktı.
Destatis, 2022'de enflasyonun ortalama yüzde 7,9'a çıkarak 1951'ten beri en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi. 2021'de ortalama enflasyon yüzde 3,1 olarak kayıtlara geçmişti.
Bu arada, Kovid-19 salgını öncesi 2019'da enflasyon yüzde 1,4 ve salgının ilk yılı 2020'de ise yüzde 0,5 olarak kayıtlara geçmişti.
Destatis açıklamasında, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından beri özellikle enerji ve gıda fiyatlarının gözle görülür şekilde arttığı ve bunun da enflasyon oranı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu belirtildi.
Açıklamada, Aralık 2022'de, federal hükümet tarafından vatandaşların doğalgaz ve diğer ısıtma faturalarının ödenmesinin enflasyonu aşağı yönlü baskıladığı ifade edildi.
Alman devleti milyarlarca avroluk yardımla şirketleri ve tüketicileri enerji faturalarında rahatlatmaya çalışıyor. Bu yıl, elektrik ve gaz için üst fiyat limitlerinin hane halkı ve şirketler için artan maliyetleri hafifletmesi amaçlanıyor.
Ekonomistler, bunun 2023'te enflasyondaki artışı azaltmasını bekliyor.
Bunun yanında, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), 23 Kasım 2022'de Alman hükümetinin enflasyonu tetikleyen yüksek enerji fiyatlarını düşürme çabalarına rağmen enflasyonun gelecek yıl çift hanelerde kalabileceğini duyurmuştu.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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