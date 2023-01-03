MHK'den 3 hakeme yaptırım

MHK, Süper Lig'in 15. haftasında yapılan Gaziantep FK-Beşiktaş müsabakası ile 16. haftasında oynanan Sivasspor-Galatasaray mücadelelerinde yaşanan tartışmalı kararlarla ilgili açıklama yaptı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Gaziantep FK-Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçlarının hakemleri ve Sivaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi ile ilgili olarak Merkez Hakem Kurulu gerekli incelemelerini gerçekleştirmiştir." denildi.

İki karşılaşmada da hata yapıldığının aktarıldığı açıklamada, "Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçında ofsayt gerekçesiyle golün iptal edildiği, bu kararın hatalı bir karar olduğu, ayrıca Gaziantep FK- Beşiktaş maçının hakeminin, VAR hakeminin izleme önerisine rağmen ihlali yapan oyuncuyu ihraç etmeyerek 'önemli hakem hatası' yaptıkları tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, hakemlere uygulanacak yaptırımla ilgili, "Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemine bundan sonra görev verilmeyeceğini, söz konusu iki maçın hakemlerine ise uzun süre görev verilmeyeceğini kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.