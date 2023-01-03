Bakanlıktan 'Devlet korumasındaki çocukların dosyasını açıyoruz' haberine açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, "Devlet korumasındaki çocukların dosyasını açıyoruz" başlıklı habere ilişkin, "Kurum dışında yaşanan bazı olayların sanki kurum içinde yaşanmış gibi servis edilmesini kamuoyu nezdinde oluşturulmak istenen algının bir parçası olarak görüyoruz." açıklaması yapıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün bir basın yayın organında yayımlanan, "Devlet korumasındaki çocukların dosyasını açıyoruz: Utan Türkiye" başlıklı habere ilişkin açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.
"Büyük bir özenle hayata hazırlanan, her biri için ayrı rehabilitasyon süreci uygulanan koruma altındaki çocukların gelişimine olumsuz etkide bulunan ve devlet koruması altındaki tüm çocukları itham eden söz konusu haberlerin esefle karşılandığı" bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kurum dışında yaşanan bazı olayların sanki kurum içinde yaşanmış gibi servis edilmesini ise kamuoyu nezdinde oluşturulmak istenen algının bir parçası olarak görüyoruz. Bu ve benzeri haberlerin, halihazırda kuruluşlarımızda devlet koruması altında bulunan çocuklarımızın psikolojisini olumsuz etkilediği gerçeğini de milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak her zaman çocuklarımızın üstün yararını korumaya devam edeceğiz."Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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