Bakan Nebati: Biz bu enflasyon devrini kapattık artık

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bloomberg HT'de soruları yanıtladı.

Bakan Nebati, enflasyon artışıyla ilgili, "Türkiye'deki enflasyonun sebeplerinden bir tanesi döviz fiyatlarındaki artıştır. Döviz kurundaki artış enflasyonun altında kalarak olması gereken noktaya geldi. Enflasyondaki yukarı yönlü ivme kırıldı. Biz bu enflasyon devrini kapattık artık." açıklaması yaptı.

Nebati 'nin açıklamasından önemli satır başları şöyle:

* Türkiye'deki enflasyonun sebeplerinden bir tanesi döviz fiyatlarındaki artıştır.

* Enflasyondaki yukarı yönlü ivme kırıldı.

* Baz etkisiyle düşüşü bir ay erken, Kasım ayı ile yakaladık.

* Savaş çıktıktan sonra dünyadaki enerji, emtia fiyatları çok hızlı bir şekilde pik yaptı, enflasyonu ciddi şekilde etkiledi.

* 2022 boyunca döviz kurundaki artış enflasyonun altında kalarak olması gereken noktaya geldi.

* 2000 yılında 28 milyar dolar, 2021'de 51 milyar dolar, geçen yıl 100 milyar dolara koşan bir net döviz ithalatında bulunmuşuz, bu fiyatlar üzerinde baskı yaratıyor.

* Emtia fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerindeki katkısı maalesef yüksek.

* Döviz kuru olması gereken seviyelere gelmiştir.

* Enflasyonda ataleti kırdığımız görülüyor, vatandaş fahiş fiyatlarına karşı ciddi tepki gösterebilecektir, markete gidildiğinde üreticinin ya da satıcının fiyat artışlarının çift haneler gibi artış kabul edilemeyeceği görülmüş olacak.

* Ulusal ve yerel marketlerden fiyatların artırılmayacağı, sabitleneceği noktasında bir çağrıda bulunuyorum, biz her türlü katkıyı sağlamaya hazırız.

* Biz kurumlarımıza haksızlık yapıyoruz, TÜİK Türkiye'nin en önemli istatistik kurumu, çok güçlü bir kurum, kurumlarımızı el üstünde tutmamız lazım, zaman içerisinde akreditasyonunu kanıtlamış, şeffaflıktan uzak durmamış kurumlar.

* TÜİK'e enflasyon ile ilgili her ay Türkiye'nin 81 ili 225 ilçesinden yaklaşık 560 bin 392 fiyat veriliyor, TÜİK bunu her ay yapıyor, bunu da 4 bin çalışanıyla yapıyor. TÜİK binlerce veri derliyor, tüm süreçler denetleniyor.

* Şu anda rakam açıklayanların rakamlarını kullananlar, yarın seçimden sonra bunun gerçekçi olmadığını anlayıp bırakırlar.

* Başkanın değişiklik olmasının nedeni, TÜİK muhalefetin hedefinde, çok çalışmak zorundalar, çalışmak kolay değil, günün 18 saati çalışmak zorundalar.

* Memur ve emeklilerin enflasyon karşısında ezilmesi mümkün değil.

* Biz bu enflasyon devrini kapattık artık.

* Asgari ücrette yeni bir düzenleme olmayacak artık. Biz enflasyonu çözdük umarım ihtiyaç olmayacak.

* Bütçe disiplininden asla taviz vermedik.

* Türkiye Cumhuriyeti 2022 yılındatüm göstergelerde pozitif ayrıştı, enflasyon hariç ki onu da bu yıl bitiriyoruz.

* Biz 2022'yi çok iyi kapattık, gerçekleşmeleri görünce siz de şaşıracaksınız, çok çok çok iyi, bütçe gerçekleşmelerini ilan edeceğimiz zaman bu değerlendirmelerinizi o zaman yapın.

* EYT ile ilgili 2023'te problem olacak bir şey yok, bugünkü artışı da Sayın Cumhurbaşkanımız müjde olarak verdi, ilk 6 ay için geçerlidir, Temmuz ayında da tekrar bir artış olduğunda aslında memur ve emeklilerimizin karşılandığını görmüş olacağız.

* 483 milyar liranın üzerinde bir borçlanmayı zaten ifade etmiştik, ek bütçeden dolayı aradaki farkın kullanılabilmesi için 200 milyar liralık kısmı için yetki aldık.

* Haftaya Salı günü KGF paketinin ayrıntıları açıklayacağız. Oranları 1'in altında olmak üzere açıklamamızı yapacağız. Fiyat tespiti yaptık, tedbirimizi aldık, artış yapanlar incinir.

* Otomobilde gündemde ÖTV indirimi yok.