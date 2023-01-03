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Bolu'da ekmek 5 lira oldu

Bolu Lokantacılar Aşçılar ve Pastacılar Odası Başkanı Murat Abak, 200 gram ekmeğin 210 grama çıkarılarak 5 liradan satılacağını açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Ocak 2023 23:08, Son Güncelleme : 03 Ocak 2023 23:10
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Bolu'da ekmek 5 lira oldu

Bolu'da 4 liradan satılan 200 gram ekmek yüzde 25 zamlandı. 210 gram çıkarılan ve fiyatı 5 liraya yükselen ekmeğin zamlandığını Bolu Lokantacılar Aşçılar ve Pastacılar Odası Başkanı Murat Abak açıkladı. 800 gramı 15 liradan satılan köy ekmeğinin de hem gramajına hem de fiyatında artış yapıldığı öğrenildi. 850 grama çıkarılan köy ekmeğinin fiyatı 20 liraya çıktı.

"Biz zam yapmamak için çok direndik"

Bolu Lokantacılar Aşçılar ve Pastacılar Odası Başkanı Murat Abak, "Biz zam yapmamak için çok direndik. Çevre illerimiz 3 ay önceden bu zam olayına geçtiler. Biz asgari ücretin açıklanmasını bekledik ve artık dayanamadık. Asgari ücretle açıklandıktan sonra 5 TL yapma kararı aldık. Ancak 5 TL yeter mi? Emin olun 5 TL yetmeyecek fırıncı esnafımıza. Sebebine gelince bunun çeşitli sebepleri var. Biliyorsunuz ekmek denildiğinde ilk önce aklımıza gelen un. Un fiyatları haziran ayında 520 liraydı, kasım ayında 560 TL oldu. Daha da ağır ağır çıkıyor" dedi.

"Ayakta durmakta zorlanıyoruz"

Esnafın ayakta durmakta zorlandığını ifade eden Başkan Abak, "Sadece ekmek undan yapılmıyor. Neden undan yapılmıyor? Bu ekmeği yapan insanlar var. Sadece unu alıp ekmek diye satamıyorsunuz doğru mudur? Bunun üretilmesi gerekiyor, işlemden geçirilmesi gerekiyor. Bu da neyle gerçekleşiyor? İnsan gücüyle. Asgari ücret 5500 liraydı 8 bin 500 liraya çıktı. Yani yüzde 57'lik bir asgari ücret farkımız çıktı. EYT çıktı gerçekten çok sevindik. Olması gereken bir şeydi ama gizli kalan bir yönü var. Esnaf yönü. Şimdi düşünün bir fırında, restoranda çalışan insanlar var. 44 yaşında, 45 yaşında ve EYT'den emekli olmaya hak kazandılar. Emekli olacaklar ama bunların tazminatı nasıl ödenecek? İşletme bu tazminatları nasıl verecek? Çünkü bir işletmede 10 kişi birden emekli olmaya hak kazandı. Haklı olarak da emekli olmak isteyecekler ve bunların tazminatları var. Hükümetimizin bir açıklaması var. Bu konuda kredi olarak destekleyeceğiz dediler. Yani biz gene borçla borç alacağız ve borçlarımızı ödeyeceğiz. Borcu borçla kapatmaya çalışacağız. Yani ayakta durmakta zorlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İleride ekmek üretecek fırın bulamayacağız gibi geliyor"

Esnafın mesleği bırakmasından korktuğunu ifade eden Abak, "Fırıncı esnafı da bunu düşünüyor. Biz fırıncı esnafımızla konuştuğumuzda emin olun dedikleri şey şu, 'Ben bu mesleği bırakacağım, artık dayanamıyorum, artık yapamıyorum' Yani benim korkum, ileride ekmek üretecek fırın bulamayacağız gibi geliyor. Hizmet sektörü biliyorsunuz ki insan gücüyle oluyor. İşletmeler insan gücüyle olduğunda da tabii ki bu ücrete yansıyor" dedi.

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