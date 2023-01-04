Dünyanın ilk Türk küresel öğrencisi
Üniversite öğrencisi Selim Keçeli, öğrenme güçlüğü olan çocuklar için yaptığı çalışmalarla tüm dünyanın dikkatini çekti. 2021'de "Dünyanın en özgün gençleri"nden biri seçilen Keçeli, 2022'de de 150 ülkenin katıldığı Küresel Öğrenci Ödülü'nde finale kalan ilk Türk oldu
1998 yılında Ankara'da doğan Selim Keçeli, 'yaygın anksiyete bozukluğu' rahatsızlığı nedeniyle zor bir eğitim dönemi geçirdi. Bu nedenle henüz ortaokul yıllarında özel gereksinimli bireylerin eğitimleri için çalışmalar yapmaya karar verdi. Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği bölümünü kazandı. Selim, hayatını dezavantajlı gençlerin, özellikle de eğitim imkanı olmayanların hayatlarını iyileştirecek sosyal projelere adadı. Onlarca sivil toplum örgütünün çalışmalarında gönüllü yer aldı. Kendi imkanlarıyla sosyal bir inisiyatif olan OGB Project'i kurdu. OGB Projesi'nin yürüttüğü örnek çalışmalar sonucunda dünya çapında 100'den fazla ülkede 450'den fazla sosyal girişimin küresel bir hareketi olan We Make Change ile ortaklık kurdu. Keçeli 2022'de dünyanın en büyük eğitim vakfı olan, UNESCO elçisi Sunny Varkey'in kurucusu olduğu Varkey Foundation tarafından düzenlenen, 150 ülkeden 7 bin adayın katıldığı Küresel Öğrenci Ödülü'nde 50 finalist arasına girmeyi başaran ilk Türk oldu.
EN ÖZGÜN GENÇLERDEN BİRİ
Selim Keçeli, OGB Projesi'nin çalışmaları ve özel ihtiyaçları olan bireyler için çalışan kamu ve sivil toplum kuruluşlarına verdiği destek sonucunda 100 ülkede 450 sosyal girişimin küresel bir gücü olan We Make Change tarafından 2021'de dünyanın en özgün gençlerinden biri seçildi. SABAH'a konuşan Keçeli, "Benim en büyük hayalim ülkemde, dünyada özel gereksinimli bireyler için çalışmalar yapmak, onlara ve ailelerine gönüllü olarak destek olmaktı. Çünkü ben kendimi geleceğin bir öğretmen adayı olarak küresel huzuru sağlamaya yönelik çalışmalara adamış bir toplum gönüllüsü olarak görmekteyim" dedi.
KENDİ AKADEMİSİNİ KURDU
Keçeli 2022'de dezavantajlı öğrenciler için özel eğitim, aile eğitimi ve uzmanlık eğitimi konularında araştırmalar yapan "Selim Keceli Akademi"yi kurdu. Selim, kurduğu bu akademi ile birlikte maddi durumları nedeniyle eğitim olanaklarından yararlanamayan öğrencilere ücretsiz olarak eğitim ve öğretim sağlamayı amaçlıyor. Selim'in hayali, OGB Project Sosyal Girişimi'ni ve Selim Keceli Akademi'yi Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda faaliyet gösteren, dünyanın her ülkesinde aktif hizmet veren bir organizasyona dönüştürmek.
Ceyda KaraaslanMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Bu Habere Tepkiniz
'Harcama yetkilisi' kendisine yapılan hatalı ödemeyi fark etmezse ne olur?
Danıştay 12. Dairesi, Nüfus Müdürü olarak görev yapmakta olan ve bu görev öncesinde bulunduğu veri hazırlama kontrol işletmeni kadrosu nedeniyle yararlanmakta olduğu yan ödeme puanı düşürülen davacının maaşından yapılan kesintiyi hukuka aykırı bulan kararı onadı.
300 unvan bazında 2023 yılı Ocak ayı net maaş ve ücretleri
Memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin 2023 yılı Ocak ayı zamlı maaşlarını görmek için tıklayınız.
KPSS 2022/2 yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2022/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Erdoğan'dan memur ve emeklilere maaş artışı açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Tüm milletime memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Yeni memur ve emekli maaş oranımız çalışanlarımıza, emeklilere, milletimize hayırlı olsun.' dedi.
Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti
TÜİK, Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Aralık enflasyonu ile birlikte memurlar, yüzde 7,8 enflasyon farkı alacak
Enflasyon rakamları açıklandı
TUİK enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre: Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %97,72 arttı, aylık %0,24 azaldı
Çocuk gelişimine, bilgi ve belge yönetimi alanından ilan!
Kırıkkale Üniversitesi 31 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete'de çok sayıda ve farklı unvanlarda Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Araştırma Görevlisi düzeyinde ilanlar verilmiştir.
Hacettepe Üniversitesi akademik alımda şahsen başvuru istiyor!
Hacettepe Üniversitesi öğretim elemanı alımlarında teknoloji çağına aykırı olarak şahsen başvuru istiyor!
'Aile Birliği Mazereti' düzenleme yetkisi veren madde hukuka uygun bulundu
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde "Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği" düzenlemesi ve bu düzenlemeye imkan veren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin ilgili maddesinin iptali için açılan davayı sonuçlandırdı.
İstemi reddeden Danıştay 2. Dairesinin kararı onandı.