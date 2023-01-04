Bir yılda 86 bin yaşlı ve engelliye devletin 'vefa eli' uzandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca uygulanan Ulusal Vefa Programı ile vefa destek grupları 2022'de 86 bin yaşlı, engelli ve kronik hastanın yardımına koştu. 2023'te bu sayının 127 bin kişiye ulaşması hedefleniyor.

Yaşlı, engelli ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların ev temizliği ve kişisel bakımları gibi zaruri ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Kovid-19 salgını sürecinde hayata geçirilen Vefa Projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2022'de kapsamı genişletilerek "Ulusal Vefa Programı"na dönüştürüldü.

Büyük bölümü kadın, sosyal yardım alan veya geriatri bölümü mezunları ile yaşlı bakımı konusunda sertifika sahibi personel ve gönüllü vatandaşlardan oluşan vefa grupları, yalnız yaşayan vatandaşların ikamet ettikleri evlerin temizliği, yemek ihtiyacı, pazar alışverişi, günlük bakım ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılıyor.

- Başvurular SYDV'lere yapılıyor

Program kapsamında, ihtiyaç sahibi olup kişisel bakımlarını ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan engelliler, ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyenler ile 60 yaş ve üstü vatandaşlar, 81 ilde bu hizmetten yararlanabiliyor.

Ulusal Vefa Programı'nın hizmetlerinden yararlanmak isteyenler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) başvuruda bulunabiliyor. Ayrıca, vakıf personelinin saha çalışmaları ve ev ziyaretleri sırasında belirlediği ihtiyaç sahipleri de hizmete dahil ediliyor.

- Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veriliyor

Toplumsal dayanışma örneğinin gösterildiği program kapsamında vefa destek grupları, Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor.

Evlerinden çıkamayan ve ihtiyacını karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların taleplerini yerine getiren ekipler, 2022'de 86 bin yaşlı, engelli ve kronik hastanın ihtiyacına cevap verdi.

Bakanlığın, 2023 için 1 milyar 520 milyon lira bütçe ayırdığı Ulusal Vefa Programı ile bu yıl 127 bin vatandaşa ulaşılması hedefleniyor.