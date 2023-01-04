DSİ bu yıl 554 tesisi hizmete sunmayı hedefliyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, bu yıl yatırıma ayırdıkları 42 milyar liralık ödenekle 24 baraj, 17 gölet ve bent, 24 yer altı depolama tesisi, 123 sulama tesisi, 52 toplulaştırma projesi, 10 içme suyu tesisi, 20 hidroelektrik santralı (HES) projesi ve 284 taşkın koruma olmak üzere toplam 554 tesisi tamamlayarak vatandaşın hizmetine sunmayı hedeflediklerini bildirdi.

Balta, DSİ Genel Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, kurumun çalışmaları ve projelerine ilişkin bilgi verdi.

DSİ yatırımlarının, tarım, endüstri, enerji ve hizmet sektörleri için büyük önem taşıdığını ifade eden Balta, kurumun gerek gıda temini gerekse enerji arz güvenliğinin sağlanması hususlarında önemli bir işlev gördüğünü söyledi.

Balta, DSİ'nin 4 sektörde faaliyetlerini sürdürse de vatandaşlar tarafından daha ziyade "baraj inşa eden kuruluş" olarak bilindiğini, bunlar arasında dünyanın en yüksek ve büyük barajları arasına yer alan Atatürk, Keban, Karakaya, Altınkaya ve Oymapınar gibi yapıların bulunduğunu ifade etti.

Son dönemde de kendi alanlarında dünya çapında ilklere imza atan Deriner, Ermenek, Çine, Yusufeli ve Ilısu barajlarının hizmete alındığına işaret eden Balta, "Ülkemiz için su ve sulama yatırımlarında bütün imkanlarımızı seferber ettik ve son 20 yılda yaklaşık 477 milyar liralık yatırım yaptık. Bu kapsamda son 20 yılda, 716 baraj, 481 gölet ve bent, 101 yer altı depolama tesisi, 1633 sulama tesisi, 318 toplulaştırma projesi, 326 içme suyu ve atık su tesisi, 615 HES ve 5 bin 395 taşkın koruma tesisi olmak üzere toplam 9 bin 585 tesisi hizmete aldık." dedi.

- Geçen yıl 396 tesis hizmete sunuldu

Balta, geçen yıl yapılan çalışmalara da değinerek, "2022 sene başı yatırım ödeneğimiz 20,4 milyar lira iken sağlanan ek ödeneklerle 46,17 milyar liralık yatırım yaptık. Bu kapsamda 62 baraj, 19 gölet ve bent, 50 yer altı depolama tesisi, 72 sulama tesisi, 21 toplulaştırma projesi, 16 içme suyu ve atık su tesisi, 10 HES ve 146 taşkın koruma tesisi olmak üzere toplam 396 tesisini tamamlayarak aziz milletimizin hizmetine sunduk." diye konuştu.

Geçen yılın ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Balta, dünyanın 5'inci büyüğü Yusufeli Barajı ve HES'inin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde hizmete alındığını dile getirdi.

Balta, Yusufeli Barajı ve HES'inin, Türkiye'nin çetin coğrafyasına hayat veren bir mücevher olduğunu belirterek, "Yusufeli Barajı su tutmaya başladığı 22 Kasım'dan itibaren 59 metreye ulaştı. Toplamda biriken su hacmi de bugün itibarıyla 40,5 milyon metreküpü buldu. Barajın tamamının dolması bir yılı geçecektir. Bunun sebebi de belli kotlarda barajı doldururken belli süre beklememiz gerekiyor fakat enerji üretimi barajın dolmasını beklemeden su alma kotuna çıktığında ilk önce test olarak başlayacak, daha sonra da kesintisiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bu yıl da kurum olarak hedeflerini büyüttüklerini vurgulayan Balta, şunları kaydetti:

"2023'te yatırıma ayırdığımız 42 milyar liralık ödenekle 24 baraj, 17 gölet ve bent 24 yer altı depolama tesisi, 123 sulama tesisi, 52 toplulaştırma projesi, 10 içme suyu tesisi, 20 HES projesi ve 284 taşkın koruma tesisi olmak üzere toplam 554 tesisi tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Bu bizim yıl başı hedefimiz. Yıl sonuna yaklaştığımızda temin edeceğimiz ilave ödeneklerle hedefimizi çok daha yukarıya çıkarmayı planlıyoruz."