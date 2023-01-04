Şehit yakınları ve gazilere bu ay 12 milyon 316 bin lira ödeme yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, şehit yakınları ile gazilere maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla 13 Temmuz 2019'da kurulan ve Mütevelli Heyeti Başkanlığını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yürüttüğü Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, hak sahiplerine kişi başına aylık 4 bin lira ödeme yapıyor.

15 Temmuz darbe girişiminde ve İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanların yakınları ile gazi ve malullere aylık maddi destek sağlayan vakıf tarafından 3 bin 79 kişiye ödeme gerçekleştiriliyor.

Vakıf tarafından bu ay 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine 11 milyon 932 bin lira, Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanların yakınları ve diğer hak sahiplerine 384 bin lira ödeme yapıldı. Böylece ocak ayında hak sahiplerine toplam 12 milyon 316 bin lira ödendi.

Vakıf, kurulduğu günden bu yana tüm hak sahiplerine toplam 219 milyon 206 bin 20 lira 50 kuruş destekte bulundu.