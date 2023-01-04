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Bakan Özer, okullarda kaydı bulunmayan öğrenciler için kurulan takip sistemini tanıttı

"Tek bir öğrencimizi bile dışarıda bırakmadan eğitim sistemine dahil edeceğiz. Hedefimiz, üç ay içinde ortaöğretimdeki okullaşma oranını yüzde 95'ten yüzde 99'a çıkarmak"- "Öğrencilerimizin tek tek adreslerine ulaşacağız, ailelerini dinleyeceğiz, çocuklarınızın sorunlarını dinleyeceğiz ve onlar için en uygun çözüm neyse onu üreterek eğitim sistemimize dahil edeceğiz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ocak 2023 13:04, Son Güncelleme : 04 Ocak 2023 13:05
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Bakan Özer, okullarda kaydı bulunmayan öğrenciler için kurulan takip sistemini tanıttı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tek bir öğrenciyi dışarıda bırakmadan eğitim sistemine dahil edeceklerini belirterek "Hedefimiz, üç ay içinde ortaöğretimdeki okullaşma oranını yüzde 95'ten yüzde 99'a çıkarmak." dedi.

Eğitim sisteminde kaydı bulunmayan öğrencilerin takip sistemiyle eğitime dahil edilmesi amacıyla düzenlenen "Eğitimle Yeniden Buluşma" projesinin tanıtım töreni, Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde yapıldı.

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Özer, beşeri sermayenin artırılmasında kullanılan en önemli enstrümanın eğitim olduğuna dikkati çekerek 2000'li yıllara bakıldığında okullaşma oranlarının 5 yaşta yüzde 11, ortaöğretimde yüzde 44, yükseköğretimde ise yüzde 14 olduğunu hatırlattı. Bu rakamların Türkiye'nin 2000'li yıllarda insan kaynağını çok verimli şekilde kullanamadığını gösterdiğini belirten Özer, eğitim çağ nüfusunun büyük kısmının eğitim kademelerinin dışında kaldığını söyledi.

Özer, son 20 yılda 70 yıllık gecikmeyi telafi etmek için 3 önemli adım atıldığını anlattı. Bunlardan ilkinin, eğitimdeki fiziki yatırımlar olduğuna dikkati çeken Özer, tüm illerde, ilçelerde okul öncesinden yükseköğretime tüm kademelerde eğitime erişim oranlarının yükseltilmesi için devasa derslikler, okullar yapıldığını, 2000'li yıllarda tüm eğitim sisteminde 300 bin derslik varken bugün sayının 857 bine ulaştığını kaydetti.

Eğitimde uygulanan sosyal politikaların ikinci önemli çalışma olduğunu dile getiren Bakan Özer, sosyoekonomik olarak dezavantajlı ailelerin çocuklarının eğitimle buluşabilmesi için şartlı eğitim yardımları, pansiyonlar, taşımalı eğitim, ücretsiz yemek, ücretsiz ders kitapları gibi uygulamaların devreye girdiğini vurguladı. Özer, "Son 20 yılda eğitimde sosyal politikaların 2022'deki değeri 525 milyar lira." bilgisini verdi.

Üçüncü önemli adımın başörtüsü yasağı, katsayı uygulaması gibi eğitimin önünde engel oluşturan antidemokratik uygulamaların kaldırılması olduğunu ifade eden Özer, son 20 yılda toplumsal taleplere çok daha duyarlı bir eğitim sisteminin ortaya konulduğunu anlattı.

Bakan Mahmut Özer, gelinen noktada 5 yaştaki okullaşma oranının yüzde 11'den yüzde 99'a, ilkokuldaki okullaşma oranının yüzde 99,63'e, ortaokuldaki okullaşma oranının 99,44'e, ortaöğretimdeki okullaşma oranının da yüzde 95'e yükseldiğine işaret ederek eğitimdeki bu üç boyutlu gelişmenin lideri olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu.

- "Okul öncesi ile ilgili tüm problemi son bir yıl içinde çözmüş olduk"

Okul öncesi eğitimi çok daha yaygın hale getirmek ve erişilebilirliği artırmak için 2022'de 3 bin yeni anaokulu yapmak için yola çıktıklarını kaydeden Özer, "Türkiye'deki mevcut anaokulu sayısı 2 bin 782 idi. 3 yaştaki okullaşma oranları yüzde 9. 4 yaştaki okullaşma oranı yüzde 16. 5 yaştaki okullaşma oranı da yüzde 65 idi. Bizim amacımız neydi, 3 bin yeni anaokulu yaparak Türkiye'de eğitimdeki evrenselleşme evresini nihayete erdirmekti ve hep birlikte Bakanlık olarak devasa bir seferberlik yürüttük. Bir yılda, 6 bin 4 anaokulu kapasitesi oluşturduk." diye konuştu.

Bu çalışmalarla 3 yaştaki okullaşma oranının yüzde 9'dan yüzde 16'ya, 4 yaştaki okullaşma oranının yüzde 16'dan yüzde 38'e, 5 yaştaki okullaşma oranının ise yüzde 65'ten yüzde 99'a ulaştığını vurgulayan Özer, "Okul öncesi ile ilgili tüm problemi son bir yıl içinde çözmüş olduk." dedi.

- "Devamsız ve kayıt dışı öğrencilerle ilgili iki yeni hedef"

Bakan Özer, gelinen noktada iki ihtiyacın bulunduğunu belirterek "Birincisi, mevcut öğrencilerin devamsızlık ve terk oranlarını kontrol altına almak. İkincisi de kayıt dışı öğrencilerimizi mutlaka eğitim sistemine dahil etmek. Bugün bunun için buradayız." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitimle Yeniden Buluşma" projesine ilişkin şunları kaydetti:

"Tek bir öğrencimizi bile dışarıda bırakmadan inşallah eğitim sistemine dahil edeceğiz. Hedefimiz, üç ay içinde ortaöğretimdeki okullaşma oranını, yüzde 95'ten yüzde 99'a çıkarmak. Bugün ilkokul, ortaokul ve lisedeki kayıt dışı öğrenci sayısı 9 bin ve üzeri olan 8 ilimiz var. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep ve Diyarbakır. İnşallah, sizlerle el birliği yaparak tek tek tüm öğrencilerimize ulaşıp mart ayının sonunda eğitimin tüm kademelerindeki okullaşma oranlarını yüzde 99'a ulaştıracağız. Öğrencilerimizin tek tek adreslerine ulaşacağız, ailelerini dinleyeceğiz, çocuklarınızın sorunlarını dinleyeceğiz ve onlar için en uygun çözüm neyse onu üreterek eğitim sistemimize dahil edeceğiz.

Türkiye Yüzyılı'nda ilk kez eğitimin tüm kademelerinde, tüm evlatlarımızın eğitime eriştiği bir eğitim sistemiyle kutlu yürüyüşümüze devam edeceğiz. İnşallah, mart ayının sonu itibarıyla tüm Türkiye'ye müjdeli haberi vererek ortaöğretimdeki okullaşamama sorununu tamamen kökünden çözmüş olacağız."

- e-Okul'dan takip edilebilecek

MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk de MERNİS üzerinde tutulan güncel nüfus ve adres bilgileri dikkate alınarak kayıtsız öğrencilerin otomatik takibine imkan tanıyan modüle ilişkin bilgilendirme yaptı. Buna göre, il, ilçe ve milli eğitim müdürlükleri, e-Okul yönetim bilgi sistemi içerisinde bulunan modüle, "Okula Kayıtsız Öğrencilerin Takip İşlemleri" ekranlarından ulaşabilecek.

Törene, ilkokul, ortaokul ve lisedeki kayıt dışı öğrenci sayısı 9 bin ve üzeri olan 8 ilin milli eğitim müdürleri de katıldı. Toplantının basına kapalı bölümünde, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve bakan yardımcıları, il, ilçe milli eğitim müdürleri ve şube müdürlerinin sorularını yanıtladı. İl müdürleri, sahada karşıladıkları sorunları Bakan Özer'e aktardı.

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