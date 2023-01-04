'100 bin ailemizi inşallah çok kısa bir zaman içerisinde ev sahibi yapmayı hedefliyoruz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni konut finansman modeliyle hayata geçirilen "Yeni Evim Kampanyası" ile ilk etapta 100 bin aileyi çok kısa bir zaman içerisinde ev sahibi yapmayı hedeflediklerini bildirdi.

Bakan Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile orta gelirliye yönelik hayata geçirilen "Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim Kampanyası"nın Sheraton Otel'de düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Kurum, burada yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak milletin refahını, insanların mutluluğunu, çocukların, gençlerin istikbalini merkeze alarak, "Türkiye Yüzyılı'nda mutlu insanların yaşadığı muhteşem Türk şehirlerinin inşasını" hedef olarak belirlediklerini söyledi.

Bu büyük hedefe yakışır bir şekilde, öncelikli olarak, insanların barınma hakkını yerine getirmek için yoğun bir gayret içerisinde olduklarını aktaran Kurum, bu anlayışla küresel salgınla beraber gelen ekonomik daralmayı, arz problemine sebep olan maliyet artışlarını, malzeme tedariğine dair bozulmayı kendilerine bir engel olarak asla görmediklerini vurguladı.

Eylül 2022'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini de başlatarak, 500 bin sosyal konut, 1 milyon altyapısı ve imarı hazırlanmış konut arsası ve 50 bin iş yeri projesini vatandaşa sunduklarını anımsatan Kurum, şöyle devam etti:

"5 milyon 135 bin gibi rekor bir başvuru sayısıyla bu projemize başladık ve inşallah mart ayına kadar tüm kuralarımızı bitirmiş olacağız ve en geç 2 yıl içerisinde de ilk 250 bin konutun inşasını tamamlayıp her afette, her depremde, her selde, her yangında milletimize söz verdiğimiz gibi yeni yuvalarını, yine söz verdiğimiz tarihte bitirmenin gayreti içerisinde olacağız. İnşallah bu proje biter bitmez, süreçleri tamamlanır tamamlanmaz ikinci etapları da Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi yine ortak bir çalışmayla milletimizin istifadesine sunmaya devam edeceğiz."

- Vatandaşın başvuru süreci nasıl olacak?

Bugün yine büyük bir kampanyaya hep birlikte imza attıklarını belirten Kurum, "Evi olmayan kardeşlerimize pozitif ayrımcılık yaparak, yeni konut finansman modeliyle 'Yeni Evim' diyoruz ve bu kampanyamızla birlikte ilk etapta 100 bin ailemizi inşallah çok kısa bir zaman içerisinde ev sahibi yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Kampanyaya başvurusu sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Kurum, "Öncelikle yüklenici firmalarımız, yani bu proje kapsamına girmek isteyen, bu finans modelinden faydalanmak isteyen firmalarımız, belirlediğimiz kriterlere uygun yapılan konut projeleriyle kampanyamıza dahil olacaklar. Konut almak isteyen vatandaşlarımız kendi ödeme koşullarına uygun daireleri seçecekler ve bankalarımızın şubelerine başvuru yapacaklar. Bankalarımız da uygunluk durumunda krediyi vatandaşımıza tahsis edecek ve satın alma süreci de böylelikle başlayacak." diye konuştu.

- "Türkiye'nin her yerindeki bitmiş projelerden faydalanabilecekler"

Vatandaşların, Türkiye'nin her yerindeki bitmiş projelerden faydalanabileceklerini bildiren Kurum, "Yine aynı şekilde belli bir oranda tamamlanmış, inşaat seviyesi belli bir seviyeye gelmiş projelerden de devam eden konutlardan da faydalanabilecekler. Yani bir taraftan mevcut stokların satışı, diğer taraftan da arzının artırılmasına yönelik çok önemli bir adımı da yine Hazine ve Maliye Bakanlığımızla birlikte atmış oluyoruz." ifadesini kullandı.

İnşaat sektörünün lokomotif sektör olduğuna ve bu çerçevede yeni arzları da artırmak durumunda olduklarına işaret eden Kurum, "Bu çerçevede de bankalarla garantörlük sözleşmesi imzalamış yeni başlayan projelerden istifade edebilecekler." bilgisini paylaştı.

Kurum, bankalarla imzalanacak "garantörlük sözleşmesini" şöyle anlattı:

"Banka ve müteahhitlerimizin anlaşması sonucu proje imzalanacak ve sözleşme sonrasında müteahhitlerin ilerlemesine göre yani inşaat ilerlemesine göre de yapılan hak edişler, ödemeler bankalar tarafından yüklenici firmalara sağlanacak ve bu sayede de projenin bir taraftan kontrolünü bir taraftan garantörlüğünü ve tamamlama sürecini de takip etmiş olacağız ve vatandaşımız da bu projelerden alması durumunda da işin biteceğini, aslında bir taraftan da garantisini teminat altına almış olacak."

Bakan Kurum, Emlak Konut Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılan tüm projeler, İnder, Konutder İmkon ve Türkiye Müteahhitler Birliği'ne bağlı yine tüm yüklenici firmaların yaptığı projeler ile 81 ilin tamamında firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projelerinin, teknik ve mali kriterleri karşıladıkları takdirde bu sürece dahil olabileceklerini dile getirdi.

Kampanyada elini taşın altına koyan yüklenici firmalara teşekkür eden Kurum, yüklenici firmaların, satacakları konutların bedelinin yüzde 5'i kadarını vatandaşa destek olarak sağlayacağını aktardı.

- Projenin detaylarına 16 Ocak'tan itibaren ulaşılabilecek

Kurum, "Kampanyamız inşallah 16 Ocak itibarıyla başlayacak. Bir web sitesinde kampanyamıza dair tüm detayları vatandaşımıza detaylı bir şekilde vereceğiz ve yeni evim kampanyamıza dair tüm gelişmeleri de vatandaşlarımız buradan takip edebilecekler." sözlerini sarf etti.

"Biz istiyoruz ki bir taraftan vatandaşımız konut edinsin bir taraftan da konut arzı artsın" diyen Kurum, bu sürecin tamamen şeffaf bir anlayışla denetlenebilir olması için de bir komisyon kuracaklarını bildirdi.

Komisyon içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, banka temsilcileri, SPK, BDDK ve değerleme kuruluşlarından temsilcilerin yer alacağı bilgisini veren Kurum, "Bu komisyon aslında yaptığı teknik ve finansal denetimlerle firmaların belirlediği fiyatların takibi ve belirlenmesi konularında çalışacaklar. Yani bu fiyatlar bu kampanya dahilinde önce de böyle miydi, değil miydi? Bir fiil bu komisyon takip edecek ve burada temel kriter de ekspertiz raporları olacak." açıklamasında bulundu.

Kurum, denetim görevi yapacak bu komisyon sayesinde hem projeyi garanti altına almış olacaklarını hem de firmalara gerekli finansman desteğini sağlamış olacaklarını aktararak, "Bir yandan konut arzını artıracak diğer yandan da kampanya sürecinde fiyatlarının sabit kalmasını sağlayarak orta gelirli vatandaşlarımızı koruyacağız ve güven içerisinde inşallah ev sahibi yapacağız." ifadesini kullandı.

- "İkinci el konutlar kampanyaya dahil edilmeyecek"

Her zaman olduğu gibi bu kampanyada da "hızlı inşa, uygun ödeme imkanı ve kolay ulaşılabilir konut" dediklerini belirten Kurum, şunları kaydetti:

"0,69 dan başlayan kredi faiz oranları, vade farklarıyla gerçekten belki de geçmiş yıllara baktığımızda da çok önemli bir kampanyayı inşallah başlatmış oluyoruz. Konut kredilerinde 10 yıllık vade uygulaması 5 yıl artırılıyor ve Sayın Bakanımızın da dediği gibi yurt dışındaki gördüğümüz, alıştığımız Mortgage sistemine uygun bir sistemi de inşallah Türkiye'mize kazandırmış oluyoruz. Burada yine önemli bir ayrıntı, taksitler hane halkı gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek."

Bu konuda bakanlıkların hassas bir çalışma yaptıklarını, ilk 3 yıldaki ödemeyi de bu çerçevede belirlediklerini söyleyen Kurum, "Hatta yüzde 40'lar değil, yüzde 25-30 seviyelerinde olduğunu da söyleyebiliriz. Yeni konut üretimine katkı sunmak, yeni projeleri hızlıca başlatmak çok çok önemli. Bu anlamda tüm evlerimiz birinci el konutlar olacak, ikinci el konutlar kampanyaya dahil edilmeyecek." dedi.

- "Ulaşılabilir konut arzını artıracağız"

Konutlarda sosyal donatı zenginliğinin de olacağını vurgulayan Kurum, tüm konutların deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edileceğini, güçlü, sağlam ve sağlıklı olacağını anlattı.

Projelerin iklim değişikliğine uyumu konusunda, sıfır atık ve enerji verimliliğine uygun uygulamaların da yer alacağını belirten Kurum, şu bilgileri verdi:

"İnşallah 81 ilimizin tamamında hayat bulacak bu kampanyamızla ülkemizin her yerinde özel sektörün konut piyasasına dönüşünü hızlandırmış ve yapı sektörümüzün konutlarını süratle vatandaşlarımıza sunarak, yeni projelere başlamasının da yolunu açmış olacağız. Bu projelerle birlikte hem ulaşılabilir konut arzını artıracağız hem de kira fiyatlarını sosyal konut kampanyasıyla birlikte durdurmuş, aşağı eğimi göstermiştik hem konut fiyatında hem de konut kira fiyatındaki eğilimi, buradaki kararlı duruşumuzu göstermeye devam etmiş olacağız."

- "Bu kampanya sayesinde milyarlarca liralık bir hacim ortaya çıkacak"

Kurum, kampanyanın ekonomik kazanımı olduğuna da işaret ederek, şunları dile getirdi:

"Bu kampanya sayesinde milyarlarca liralık bir hacim ortaya çıkacak ve ekonomimize de yaklaşık 600 milyar liralık bir katma değer oluşturacak. Bu katma değerle birlikte inşaat sektörü ve inşaat sektörünü tetikleyen 250 sektör de bu ekonomik hacimden istifade edecek. Şehirlerimizin ekonomisi, istihdamı güçlenecek ve bu projelerde de genç mühendislerimiz, mimarlarımız yeni işlerine inşallah kavuşmuş olacaklar.

Devletimiz tüm imkanlarını vatandaşımızın mutluluğu ve refahı için seferber etmeye, her zamanki gibi yüksek bir iradeye ve kararlılığa sahiptir. Türkiye, bundan sonra da Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu, herkesin bu manada belki eleştiri de yaptığı, milli ekonomi vizyonuyla tüm dünyada faizler artarken, faizleri düşüren ve milletin omzundan faiz yükünü alan bir ülke olmaya büyük bir inançla devam edecektir. Yeni Evim Kampanyamız işte aslında bu ekonomi vizyonunun, milli ekonomi modelimizin doğal bir sonucudur, başarısıdır."

Bakan Kurum, kampanyaya emeği geçen, başta Bakan Nebati olmak üzere herkese teşekkürlerini sunarak, kampanyanın hayırlı olmasını diledi.

- "Ailede konut olmaması şart"

Kurum, konuşmaların ardından gazetecilerin kampanyaya ilişkin sorularını da yanıtladı.

Konut fiyatlarına ilişkin bir soru üzerine Bakan Kurum, "Konut fiyatlarını takip edeceğiz. Komisyonun görevi de aslında projeye dahil olan firmalar girdiği zaman, bizim belirlediğimiz kriterler çerçevesinde girecek ve kampanya sürecinde de konut fiyatlarını sabit tutacaklar. Bunu da bu komisyonumuz denetleyecek. Uymamaları halinde yapacağımız sözleşme ile birlikte onlara sağladığımız gerek garantörlük gerekse bu konut kredisinden faydalanma imkanına erişemeyecekler. Dolayısıyla aslında bir anlaşma ve sözleşme çerçevesinde bu süreç yürütülmüş olacak." diye konuştu.

Kurum, konut başvuru şartlarına ilişkin bir soru üzerine de, "Tabii ailede konut olmaması şart. Yani daha önceki yaptığımız kampanyada da ailesinde konutu olmaması gerekiyor. Yani ebeveynlerin anne ve babanın konutu olmaması gerekiyor ve bu çerçevede 18 yaşını doldurmuş genç bireylerimiz, çalışan bireylerimiz de bu projelere zaten başvurabiliyorlar, aile dışında değerlendirdiğimiz için." yanıtını verdi.

Konutta bir tavan fiyat olup olmayacağına ilişkin ise Kurum, "Konutta tabii ki bir tavan fiyat olacak. Burada aslolan orta gelirli vatandaşlarımızın konuta erişimini sağlamak, bununla ilgili de çalışmaları yaptık, inşallah önümüzdeki süreçte tavan fiyatları da iller bazında zaten inşallah sitemizde detaylı bir şekilde duyurmuş olacağız." dedi.

Kurum, "Arsa ve diyelim ki veraset üzerinden hissesi düşen vatandaşlarımız varsa bu hisse 50'den fazla değilse bu projelere başvurabiliyorlar. 50 ve altındaki hisseleri dikkate almıyoruz." bilgisini de verdi.

- Mortgage sistemi

Kampanya kapsamında ilk etapta 100 bin konut hedeflerini anımsatan Kurum, "Bunun bir model olmasını da Hazine ve Maliye Bakanlığımızla çalışıyoruz. Yani aslında devamlı, sürekli bu modelin uygulanması adına da bir Mortgage sistemi ki bizim yapımıza uygun bir sistemi hayata geçirmek üzerine, aslında bir de bir pilot uygulama belki diyebiliriz. Devamında da bu proje inşallah devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

İl bazında konut finansmanlarına ilişkin soruyu ise Bakan Kurum, şöyle yanıtladı:

"100 bin konutluk finansman paketinde yüzde 25'inin İstanbul, yüzde 75'inin de diğer Anadolu illerinde olması üzerine bir çalışmamız var. Yani burada dengeli bir dağıtım olması. 81 ilde 81 ildeki vatandaşlarımızın bu ölçüde faydalanmasını istiyoruz. Bunu da bankalarımızla birlikte, ortak çalışmayla illerimizin nüfusları ve oradaki konut fiyat arzı ve talebi, konut fiyat artışlarına göre belirlemiş olacağız. Bunu dengeli bir şekilde 81 ilimize dağıtmayı hedefliyoruz."