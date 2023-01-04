Bakan Muş ile yapılan toplantı sonrası zincir marketler fiyat sabitledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde yapılan indirimler, zincir marketlere de örnek oldu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, geçen hafta, en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelmişti. Muş, marketlere etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunmuştu.

Uyarılar erkisini gösterdi. Müşteriler, ocak ayında zam görmeden alışveriş yapabilecek.

Binlerce ürünün fiyatı düzenlendi

İlk önce ŞOK Marketler, 1000 üründe fiyatları sabitledi.

Ardından Migros, 3 binden fazla üründe sürekli indirim uygulama ve 419 temel ihtiyaç ürününde fiyatları sabit tutma kararı aldı.

CarrefourSA ise 20 bin üründe yüzde 40'a varan indirim uygulaması başlattı.

Zincir marketler, indirimleri sosyal medya üzerinden duyurdu.

"Diğer zincir marketlerin de bu kampanyaya katılması adeta zorunlu"

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, ŞOK Marketler'in fiyat düzenlemesinin ardından şu sözleri kullanmıştı:

"Diğer zincir marketlerin de bu kampanyaya katılması adeta zorunlu aksi halde satışları düşecek, ciroları azalacak ve tüketici sabit fiyat olan yerleri tercih edecek. Ülkemizde faaliyet gösteren tüm zincir marketlerin bu kampanyaya katılması, en az 1 yıllık bir süre için fiyatı standart haline getirmeleri lazım."

Marketlerde fiyatların belli periyotlarda sabit tutulması, son dönemde birçok Avrupa ülkesinde de oldukça yaygın bir uygulama.