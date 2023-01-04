Türk Büro Sen: Yüzde 5 ilave artış yeterli değil

Kamu çalışanlarına ve emeklilerimize seyyanen bir ücret artışı yapılması yaşanan ücret adaletsizliğinin ve gelir kaybının giderilmesi anlamında en doğru yaklaşım olacağını belirten Türk Büro Sen Başkanı Türkeş Güney "3600 ek gösterge düzenlemesinde Daire Başkanı ve üst ünvanlar için özel düzenleme yapılarak, maaşlarında artış sağlandıysa, Daire Başkanının altındaki ünvanlar için de özel düzenleme yapılarak, seyyanen bir artışla maaş makasının kapatılması, alt kademedeki memurlarımızın da özlük haklarının iyileştirilmesi gerekmektedir. " dedi.

Güney yaptığı açıklamada "Alt kademedeki memurlarımızın özlük haklarında iyileştirme yapılana kadar mücadelemizin kararlılıkla süreceğini bir kez daha ifade ediyoruz." dedi.