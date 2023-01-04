Belediye personelinin de bulunduğu şüphelilere rüşvet operasyonu:12 gözaltı
Fethiye'de kaçak yapılara hafriyat taşıyan ve aralarında CHP'li Belediye Meclis üyesinin kardeşi, zabıta ve belediye personelinin bulunduğu 12 kişiye rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyon sonrası Fethiye Belediyesinden şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.
Fethiye'de kaçak yapılara hafriyat taşıyan kamyonların, rüşvet karşılığında kontrol noktasından geçişini sağladıkları gerekçesiyle CHP'li Belediye Meclisi üyesinin kardeşi, zabıta ve belediye personelinin de aralarında olduğu 12 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Kayaköy Mahallesi girişinde oluşturulan güvenlik noktasından kamyon başına rüşvet verilerek yasa dışı geçişine müsaade edildiği, ayrıca Turunçpınarı mevki ve Karagözler Mahallesinde de halkın kullanımına tahsisli koylarda usulsüz yapılaşmanın olduğu, çıkması ihtimale imar barışından faydalanmak adına kamu görevlilerince düzenlenen tutanaklara rüşvet karşılığında etki edildiği yönünde ihbar ve bilgiler alınması üzerine Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Soruşturma çerçevesinde şüphelilerin tespitine yönelik 3 ay teknik ve fiziki takip uygulandı. Şüphelilerin banka hesap hareketleri mercek altına alınırken, bilgi sahiplerinin ifadelerine başvuruldu. Elde edilen delillerde içlerinde Fethiye Belediyesinde görevli 3 zabıta memuru ve 1 belediye işçisi olmak üzere toplamda 12 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Muğla İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Fethiye İlçesi, Muğla, Kocaeli ve İstanbul illerinde yapılan eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde arama yapılarak suç delillerine el konuldu.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
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