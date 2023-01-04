Manavgat'taki orman yangınıyla ilgili davada karar
Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıkardığı gerekçesiyle yargılanan 14 yaşındaki sanığa 7 yıl hapis ve 120 bin lira para cezası verildi, azmettirici olduğu ileri sürülen kişi ise beraat etti.
Kavaklı Mahallesi'nde 28 Temmuz 2021'de çıkan, 4 hektarlık ormanlık alan ile bazı ev ve iş yerlerinin zarar gördüğü yangınla ilgili davanın karar duruşması Manavgat Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı.
Duruşmada, suça sürüklenen çocuk sanık M.A.T'ye "kasten orman yakma" ve "olası kastla mala zarar verme" suçundan 16 yıl hapis cezası verildi. Sanığın 18 yaşından küçük olması nedeniyle 8 yıla düşürülen cezada ayrıca iyi hal indirimi uygulanmadı.
Sanığa verilen hapis cezasının 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 31/2'nci maddesi uyarınca 7 yıldan fazla olamayacağından hareketle M.A.T'nin cezası 7 yıl hapis ve 4 bin gün karşılığı 120 bin lira adli para cezası olarak açıklandı.
M.A.T'nin ifadesi doğrultusunda gözaltına alındıktan sonra 4 ay tutuklu kalan C.Y. hakkında ise delil yetersizliği ve suçun işlendiğinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.
- Olayın geçmişi
28 Temmuz 2021 yılında Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangınları başlamış, Gündoğmuş, Akseki ve İbradı ilçelerine de sıçrayan yangınlar, 10 gün sonra kontrol altına alınmıştı. Şehir merkezi Kavaklı Mahallesi'nde eş zamanlı çıkan yangınla ilgili ormanlık alanı yaktığı belirlenen M.A.T. gözaltına alınmış, şüpheli çocuğun ormanı C.Y'nin yaktırdığını belirtmesi üzerine bu şüpheli de gözaltına alınmıştı.
Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanan C.Y, 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, M.A.T. ise 18 yaşından küçük olması nedeniyle devlet yurduna yerleştirilmişti.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, M.A.T. için "kasten orman yakmak" ve "olası kastla mala zarar vermek" suçlarından 7 yıl 1 ay hapis, 6 bin 667 gün adli para cezası, C.Y. hakkında ise aynı suçlardan ve azmettirici olduğu gerekçesiyle 14 yıl 1 ay 20 gün hapis ve 13 bin 333 gün adli para cezası talep edilmişti.
Kavaklı Mahallesi'nde çıkan yangında, 4 hektarlık ormanlık alan ile bazı ev ve iş yerleri zarar görmüştü.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
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