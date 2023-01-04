Zincir marketler indirim yarışına girdi
ŞOK Marketler'in 1000 üründe fiyatları sabitlemesinin ardından, Migros ve CarrefourSA da kampanyalarını duyurdu. Migros, Ocak ayı boyunca 419 ürünün fiyatlarını değiştirmeyeceğini, CarrefourSA ise 20 bin üründe indirim yaptığını açıkladı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un, kısa süre önce, ulusal zincir marketlerin üst yöneticileri ile bir araya gelerek asgari ücret zammının ardından etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunması sonrası Şok, Migros ve CarrefourSA peşpeşe indirim ve fiyat sabitleme kampanyaları yapmaya başladı.
Migros 419 üründe fiyatları değiştirmeyecek
Migros, ocak ayı boyunca en temel ihtiyaç ürünlerini içeren Migros markalı 419 üründe fiyatları sabitlerken, 3 binden fazla markalı üründe sürekli indirim yapacak.
Migros'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, enflasyonla mücadele kararlılığıyla yüzlerce temel üründe hem fiyatları sabitledi hem de indirim kampanyaları başlattı.
Ocak ayı boyunca un, yağ, çay, şeker, bakliyat, deterjan, çocuk bezi gibi en temel ihtiyaç ürünlerini içeren Migros markalı 419 üründe fiyat sabitlemesine giden şirket, aynı zamanda 3 binden fazla markalı üründe ise sürekli indirim yapıyor. Migros, ayrıca 23 farklı gruptaki tüm ürünleri kapsayacak şekilde 20 bine yakın üründe özel olarak yüzde 25'den yüzde 50'ye varan indirimler sunuyor.
CarrefourSA'dan 20 bin üründe yüzde 20-40 indirim
CarrefourSA, ocak ayında gıda ve gıda dışı ürün kategorilerinde 20 bin üründe yüzde 20'den yüzde 40'a varan indirimler uygulayacağını duyurdu.
CarrefourSA'dan yapılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı, "Tüm mağazalarımızda istisnasız uyguladığımız 3 adımdan oluşan doğru fiyat politikamızda; Reyon fiyatı = Kasa fiyatıyla müşterimiz reyon ve kasada farklı fiyatla karşılaşırsa, müşteri için avantajlı olan fiyatı uyguluyoruz.
Müşterimize her zaman doğru ve kaliteli ürünler sunmayı taahhüt ediyor; müşterinin sorun yaşadığı olası durumlarda ürün değişimi sağlıyor, aynı ürünün tazesini ücretsiz olarak sunuyoruz. Avantajlı fiyat garantisinde ise maliyet fiyatları yükselmeden reyon fiyatlarını değiştirmiyor, tedarikçilerden gelen indirimleri müşterilerimizin lehine fiyatlara yansıtıyoruz"
ŞOK Marketler, 1000 üründe fiyatları sabitledi
ŞOK Marketler, aralarında un, makarna, yağ, bakliyat, sebze-meyve ve deterjanın da yer aldığı 1000 üründe fiyatları ocak ayı buyunca sabitledi.
ŞOK Marketler, pirinçten makarnaya, bakliyattan una, çay-kahveden şekere, sıvı yağdan margarine, patatesten soğana bir evin temel ihtiyaçları arasından belirlenen 1000 üründe fiyatlar ocak ayı sonuna kadar sabitlediğini duyurdu.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
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