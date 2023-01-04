Memur ve emekli zammı teklifi Meclis'e sunuldu
AK Parti, memur ve emekliye yüzde 30 zam ve en düşük emekli aylığını 5 bin 500 liraya yükselten teklifi TBMM'ye sundu.
Memur, memur emeklileri, SSK ve Bağkur'lulara bir müjde daha geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün refah payının da dahil olduğu yeni nihai zam oranını açıkladı. Buna göre, maaşlara yüzde 30 zam yansıtılacak.
Açıklanan enflasyon verisinin ardından memur ve emeklilerine yüzde 13,52, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yüzde 14,6 refah payı verildi.
Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 848 liraya yükseldi.
Zamlı maaşlar belli oldu
En düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 901 liraya çıktı.
Birinci derecenin 4'üncü kademesindeki öğretmen maaşı 15 bin 793 lira oldu.
8'inci derecenin birinci kademesinde çalışan bir polis memuru, Ocak ayında 18 bin 235 lira maaş alacak.
Artışla, birinci derecenin 4'üncü kademesinde bulunan uzman doktorun yeni maaşı ise 24 bin 743 lira.
Birinci derecenin 4'üncü kademesindeki vaizin maaşı 16 bin 615 liraya çıktı.
En düşük emekli aylığında zam oranı yüzde 60 oldu. 3 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı artık 5 bin 500 liraya çıktı.
Dul ve yetimleri aylıklarında yapılacak zam oranı da yüzde 30 olarak güncellendi.
Zam ve enflasyon farkı 15 Ocak'ta maaşlara yansıyacak.
Teklif Meclis'e sunuldu
AK Parti, memur ve emekliye yüzde 30 zam ve en düşük emekli aylığını 5 bin 500 liraya yükselten teklifi TBMM'ye sundu.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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