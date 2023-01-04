Bakan Koca: Randevu sorununu birlikte çözebiliriz

Sağlık Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kapı komşusu iki kişi düşünün. Biri randevu almış, gitmeyecek. İptal etmemiş. Diğeri, aynı branşta randevu almakta zorlanıyor. İptal edilmeyen randevuların yol açtığı sorun bu kadar açık. Zorluk çıkardığımız kişi bir yakınımız da olabilir. Randevu sorununu birlikte çözebiliriz" ifadelerini kullandı.