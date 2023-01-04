Ümraniye'de eski koca dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı
Ümraniye'de boşandığı karısının yeniden evlenmesine sinirlenen şahıs, eski eşinin evini bastı. Saldırganın tabancayla vurduğu eski kayınbiraderi hayatını kaybetti, eski eşinin evlendiği kocası da ağır yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Ocak 2023 21:50, Son Güncelleme : 04 Ocak 2023 21:50
Olay, Ümraniye Altınşehir Mahallesi Yeni Filiz Sokak üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir saldırgan, boşandığı karısının Ümraniye'deki evine gelerek, eski karısının yeni evlendiği M.P ve boşandığı eşinin ağabeyi N.Z'ye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan M.P ağır yaralandı. Kadının ağabeyi N.Z. hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan M.P'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Saldırgan eski koca ise karakola giderek teslim oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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