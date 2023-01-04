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Galatasaray, Kadıköy'e lider gidecek

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında ağırladığı MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen sarı-kırmızılı takım, zirvedeki yerini korudu. Hafta sonunda derbi maçta Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, Süper Lig'deki son 6 maçını kazanma başarısı gösterdi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ocak 2023 22:30, Son Güncelleme : 04 Ocak 2023 22:32
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Galatasaray, Kadıköy'e lider gidecek

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmada Taylan Antalyalı'nın 7. dakikada attığı golle 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılı takım, rakibine 16. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 30. dakikada Bafetimbi Gomis ile karşılık vererek sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Galatasaray bu sonuçla puanını 36'ya çıkartarak zirvedeki yerini korurken, MKE Ankaragücü ise 16 puanda kaldı.

Galatasaraylı futbolcular, karşılaşmanın ardından tribünlere giderek galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaştı.

- Kadıköy'e lider gidecek

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı derbi maça liderlik moraliyle çıkacak.

Ülker Stadı'nda 8 Ocak Pazar günü oynanacak derbi saat 19.00'da başlayacak.

Derbi öncesinde lider Galatasaray'ın 36, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 35 puanı bulunuyor.

- Son 6 maçını kazandı

Süper Lig'deki son 7 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 6 karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı.

Ligde son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray daha sonraki 6 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü'nü mağlup etti.

Galatasaray galip geldiği son 6 maçında 17 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.

- Gomis'ten gollere devam

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Bafetimbi Gomis, skorer performansını MKE Ankaragücü maçında da sergiledi.

Bu sezon sarı-kırmızılıların gol yollarındaki en etkili ismi olan Fransız futbolcu, MKE Ankaragücü maçında takımının ikinci golünü kaydetti.

Süper Lig'de bu sezon gol sayısını 7'ye çıkaran 37 yaşındaki futbolcu, toplamda ise 9 gole ulaştı.

Öte yandan Gomis, Türkiye kariyerinde karşılaştığı 27 takımın 22'sine gol atma başarısı gösterdi.

- Barış Alper Yılmaz'ın 3. golü

Son haftalardaki başarılı performansıyla dikkati çeken Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, MKE Ankaragücü maçında takımının ilk golünü attı.

Sarı-kırmızılı futbolcu, bu sezon ligde 3. kez ağları havalandırdı. Barış Alper Yılmaz, geçen haftaki Demir Grup Sivasspor ile 11. haftadaki Yukatel Kayserispor maçlarında da birer kez topu filelerle buluşturmuştu.

- Kerem Aktürkoğlu 100. maçına çıktı

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'daki 100. resmi maçına çıktı.

Galatasaray'ın 2022-2021 sezonu öncesinde, TFF 3. Lig'de mücadele eden Anagold 24Erzincanspor'dan renklerine dahil ettiği 24 yaşındaki hücum oyuncusu, 3. sezonunu geçirdiği sarı-kırmızılı ekipte daha önce forma giydiği 99 karşılaşmada 25 gol attı.

- Baran Aksaka, ligde ilk kez forma giydi

Galatasaray'da ikinci yarıda oyuna dahil olan genç futbolcu Baran Aksaka, Süper Lig'deki ilk maçına çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın altyapısında yetişen 19 yaşındaki Baran Aksaka, 90+4. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna girdi.

- MKE Ankaragücü'nün golünü Taylan Antalyalı attı

Karşılaşmada MKE Ankaragücü'nün golünü, sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak alınan Taylan Antalyalı kaydetti.

Eski takımı Galatasaray'a karşı çıktığı ilk maçta ağlarını havalandıran Taylan Antalyalı, attığı golün ardından sevinç yaşamadı.

Bu arada karşılaşmayı 42 bin 124 biletli seyircinin statta takip ettiği açıklandı.

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