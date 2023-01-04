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ABD'de Temsilciler Meclisinde başkan seçimi krizi 5. turda da devam etti

ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisinde yapılan 5'inci tur oylamada 201 oyda kalan Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy, başkan seçilmek için yeterli desteğe bu kez de ulaşamadı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ocak 2023 22:47, Son Güncelleme : 04 Ocak 2023 23:14
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ABD'de Temsilciler Meclisinde başkan seçimi krizi 5. turda da devam etti

8 Kasım 2022'deki ara seçimlerin ardından Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde başkan seçimi krizi devam ediyor.

Bugün yapılan 5'inci tur oylamada, McCarthy yine 201 oyda kalırken, kendisine destek vermemekte ısrarcı olan 20 Cumhuriyetçi vekil, oyunu vekil Byron Donalds'dan yana kullandı.

212 Demokrat üyenin tamamı parti liderleri Hakeem Jeffries için oy kullanmaya devam ediyor.

Bir milletvekili ise adaylardan hiçbirine oy vermedi.

- Cumhuriyetçiler arasındaki bölünmüşlük sürüyor

ABD Temsilciler Meclisinde son 100 yıldır ilk kez yapılan 5 oylamada da yeterli çoğunluğa ulaşılamadığı için Meclis Başkanı seçilemiyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sıkı destekçisi olan bir grup Cumhuriyetçi üye, Trump'ın "McCarthy'e oy verin" çağrılarına rağmen aksi yönde oy kullanmaya devam ediyor.

- Cumhuriyetçilerin lideri McCarthy kimdir?

1965 doğumlu Kevin McCarthy, ilk kez 2006'da Cumhuriyetçi Parti'den Kongre üyesi seçilmişti. Aslen iş insanı olan Kaliforniyalı siyasetçi, 2018'den bu yana Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçilerin azınlık lideri olarak görev yapıyordu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sıkı destekçilerinden McCarthy, 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarına itirazında Trump'ın yanında yer almıştı. Daha sonra seçimlerin meşru olduğunu kabul eden Cumhuriyetçi siyasetçi, 6 Ocak 2021'de Kongre binasına gerçekleştirilen saldırıyı da kınamıştı.

- Byron Donalds kimdir?

1978 doğumlu Floridalı siyasetçi Donalds, Meclisteki Cumhuriyetçi iki siyahi üyeden biri. Eski bir iş insanı olan Donalds, Cumhuriyetçi partide son dönemde yıldızı parlayan isimler arasında yer alıyor.

Donalds, kürtaj karşıtı ve aynı zamanda sıkı bir bireysel silahlanma savunucusu olarak öne çıkıyor.

- İlk 4 turdaki oylamalarda adaylar yeterli sayıya ulaşamamıştı

8 Kasım 2022'deki ara seçimlerin ardından 3 Ocak'ta ilk oturumunu yapan 118. ABD Kongresinin iki yıllık yeni yasama süreci, başkan seçimi kriziyle başlamıştı.

Temsilciler Meclisinde yapılan 4 tur oylamada da üyeler, Meclis Başkanını seçememişti. 4 oylama boyunca 212 Demokrat üyenin tamamı ise parti liderleri Hakeem Jeffries için oy kullanmaya devam etmişti.

Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy, son olarak partisinden 201 kişinin oyunu almış, muhafazakar Cumhuriyetçilerin 20'si ise 4'üncü oylamada bu kez Byron Donalds'a oy vererek, McCarthy'nin çoğunluğu elde etmesine izin vermemişti.

- Başkan seçilene kadar oylamalar devam edecek

Eski ABD Başkanı Trump da Temsilciler Meclisinde 4 kez üst üste yapılan oylamada Meclis Başkanı olmak için kendi partisinden yeterli çoğunluğu elde edemeyen McCarthy'e oy verme çağrısı yapmıştı.

ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı, devlet başkanı ve başkan yardımcısından sonra protokolde 3'üncü sırada yer alması bakımından önem arz ediyor.

Temsilciler Meclisi, başkanını seçmeden işlemeye başlayamıyor. Milletvekillerinin yeni başkanın seçilmesi için gereken çoğunluğu elde edene kadar oylamaya devam etmesi bekleniyor.

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