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Belçika'da resmi olarak grip salgını ilan edildi

Belçika'da resmi olarak grip salgını ilan edilmesi için gerekli şartların oluştuğu aktarıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ocak 2023 23:22, Son Güncelleme : 04 Ocak 2023 23:22
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Belçika'da resmi olarak grip salgını ilan edildi

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü (Sciensano), grip vakalarında hızlı bir artış olduğunu, bunun hekim muayenelerinin yanı sıra laboratuvar testleri ve hastaneye yatışlarda da görüldüğünü belirtti.

Enstitüden yapılan açıklamada, grip (influenza) ve bronşit virüsleri dışında koronavirüs ve solunum yolu hastalıklarına yol açan diğer virüslerin halk arasında yaygın olduğu bilgisi verildi.

Belçika hükümetine COVID-19 salgınıyla mücadelede danışmanlık yapan Sciensano yetkilisi Steven Van Gucht, "Hastanelerimizde COVID-19 vakaları kadar grip vakaları görmeye başladık. Hastaneye yatırılan grip vakalarının COVID-19 hastalarının sayısını geçmesi çok büyük ihtimal" ifadesini kullandı.

Van Gucht, herkese, ellerini iyice yıkamalarını, kalabalık yerlerde maske takmalarını, hastayken evde kalmalarını, kapalı alanları havalandırmalarını ve mümkünse grip aşısı olmalarını tavsiye etti.

Belçika'dan önce Almanya ve Slovakya'da da resmi olarak grip salgını yaşandığı açıklanmıştı.

Hastanelerin üzerindeki yük arttı

Ülkede COVID-19 vakalarına grip ve solunum sinsityal virüsünün (RSV) yol açtığı vakalar eklenince hastaneler üzerindeki yükün arttığı bildirildi.

Sağlık çalışanlarından da çok sayıda kişinin bu tür hastalıklara yakalanması nedeniyle bazı hastanelerde hasta kabullerinin yavaşladığı ifade edildi.

Belçika'nın en büyük üniversitelerden biri olan Leuven Üniversitesinin hastanesi UZ Leuven'de çok sayıda çalışanın hastalandığı, bu yüzden acil olmayan hasta kabullerinin ertelendiği duyuruldu.

Hastanenin başhekimi Gert Van Assche, Noel tatilinden sonra özellikle ileri yaştaki çok sayıda kişinin solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle hastaneye başvurmaya başladığını söyledi.

"Ağır bir grip mevsimi bekliyoruz" diyen Van Assche, bu durumun personel yetersizliğiyle birleşmesi nedeniyle hastanelerde büyük yük oluştuğunu dile getirdi.

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