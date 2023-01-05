'Yeni Evim' projesinde evlerin yapılacağı iller, fiyatları ve kredi oranları

Orta gelirliye konut projesinde evlerin yapılacağı iller, fiyatları ve kredi oranları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu orta gelirliye ucuz konut projesinin detayları netleşti. Buna göre 100 bin aile "Yeni Evim" projesiyle ev sahibi olacak. 3 bölge için ayrı ayrı kredi destek tutarları belirlendi ve oranları da netleşti. İşte yeni evim ucuz konut hamlesinin tüm detayları

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre; Binlerce orta gelirli aileyi ev sahibi yapacak olan orta gelirlilere yönelik konut kampanyasına ilişkin detaylar belli oldu. 16 ocakta başlayacak proje kapsamında ilk etapta 100 bin ailenin tamamının birinci el olacak yeni evlerine kavuşması amaçlanıyor. Bu kapsamda, yüzde 0,69'dan başlayan vade farkı, 15 yıl vadeli, yüzde 10 peşinat, hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek taksit oranı ve ilk 3 yıl ödeme kolaylığı sağlanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, orta gelirlileri ev sahibi yapacak "Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim" Projesi'nin tanıtım toplantısına katıldı.

0,69'DAN BAŞLAYAN KREDİ İMKANI

Bakan Kurum, ilk etapta 100 bin ailenin birkaç ay içinde ev sahibi olacağını belirterek, "Kampanya sürecinde fiyatların sabit kalmasını sağlayarak orta gelirli vatandaşımızı koruyacağız. 0,69'dan başlayan oranlarla konut kredilerindeki 10 yıl vade uygulamasını 5 yıl artırarak 15 yıla çıkarıyoruz. Taksitler hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek, hatta birçok taksitte yüzde 25-30'lar seviyesine düşecek. Yüklenici firmalarımız, satacakları konutların bedelinin yüzde 5'i kadar vatandaşımıza destek sağlayacak" bilgisini paylaştı.

TÜM EVLER SIFIR OLACAK

Sürecin nasıl işleyeceğini özetleyen Kurum, "Öncelikle, yüklenici firmalarımız belirleyeceğimiz kriterlere uygun yapılan konut projeleriyle birlikte bu kampanyamıza dahil olacaklar. Konut almak isteyen vatandaşlarımız, kendi ödeme koşullarına uygun daireleri seçecekler ve bankaya başvuracaklar. Bankalarımız da uygunluk durumunda krediyi vatandaşımıza tahsis edecek ve satın alma süreci başlayacak. Vatandaşımız 81 ilde bitmiş konutlardan alabilecek, ikinci el konutlar kampanyaya dahil edilmeyecek. Belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlardan faydalanabilecek. Bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projelerden istifade edebilecek. 16 Ocak itibariyle kuracağımız web sitesinde kampanyamıza dair tüm gelişmeler yer alacak" dedi.

İSTANBUL'DA 25 BİN EV KAMPANYA DAHİLİNDE

18 yaş altı gençler, anne-babaları üzerine konut olması halinde projeye başvuramazken, projeden kimlerin faydalanabileceğine ilişkin bilgiler veren Kurum, "Anne ve babanın konutunun olmaması gerekiyor. 18 yaşını doldurmuş gençlerimiz de bu projeye başvurabilecek. Konutta bir tavan fiyat olacak. İlerleyen süreçte iller bazında tavan fiyatlarını da duyurmuş olacağız. Arsa ve veraset üzerinden hissesi olan vatandaşlar varsa, bu hisse 50'den fazla değilse başvurabiliyor. 100 bin konutluk finansman paketinde yüzde 25'inin İstanbul, yüzde 75'inin diğer Anadolu illerinde olmasına yönelik çalışmamız var" şeklinde konuştu.

Kurum, projenin 250 sektörde çarkların hızlanmasına yol açacağını ve ekonomiye 600 milyar liralık katkı sunacağını anlattı.

BAKAN NEBATİ: TÜRKİYE'Yİ 3 AYRI BÖLGE OLARAK ELE ALDIK

Proje kapsamında Türkiye'yi 3 ayrı bölge olarak ele aldıklarının altını çizen Bakan Nebati ise "İstanbul 1. bölge, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm illerimiz de 3. bölge olarak belirlendi. Finansman tutarları 1. bölge olan İstanbul'da en çok 5 milyon lira, 2. bölgedeki illerimizde en çok 3 milyon lira, 3. bölgedeki illerimiz için ise en çok 2 milyon liradır. 1. bölge ve 2. bölgelerdeki illerimizde konut almak isteyen vatandaşımızın, son bir yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacak. 3. bölgedeki illerimizdeyse ikamet şartı aranmayacak. Tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olacak" dedi.

ÖDEME PLANINI ÖRNEK VEREREK ANLATTI

Vatandaşların ilk üç yılda ödeyecekleri aylık taksit tutarının belirli bir kısmını, kredinin toplam vadesi bitmeden geri ödenmek şartıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın üstleneceğini belirten Nebati, "Mevcutta bugün yüzde 1,20 ile 1 milyon liralık kredi kullanıldığında vatandaşımız 13 bin 587 lira aylık taksitle konut sahibi olabiliyor. Bu projeyle ise 0,69 ile ilk 3 yılda vatandaşımız ilk yıl 4 bin 410 lira taksit ödeyecek. Yıllık 52 bin 922 liralık bir ödeme oluşuyor. İkinci yıl bunu 5 bin 400'e çıkarıyoruz. Üçüncü yıl 6 bin 480 liraya çıkıyor. Bu ne demektir, kirada olan, ev sahibi olmaya çalışan vatandaşımız ilk 3 yılda konuta yerleşinceye kadar bütün yükünü almış oluyoruz. 4'üncü yılda 10 bin 315 lira takside çıkıyor. Her geçen yıl 10 bin 315 lira sabit kalmak kaydıyla son 8 yılda 12 bin 697 liraya çıkarılarak tüm ödeme miktarı 1 milyon 909 bin 570 liraya geliyor. Şu anda 1,20 ile ev almaya kalkanın 1 milyon lira için ödediği miktar 2 milyon 445 bin lira, bu kampanyayla toplamda 1 milyon 909 bin lira ödemiş olacak" şeklinde konuştu.

AZAMİ GELİR SINIRI AÇIKLANDI

Bakan Nebati, İstanbul'un yer aldığı 1. bölgede azami geliri 80 bin lira, 2'nci bölgede azami geliri 65 bin lira ve 3'üncü bölgede azami geliri 45 bin lira olanların kampanyadan faydalanabileceğini dile getirdi. Nebati, "Programdan yararlanacakların hiç konutu olmamalı. Kırsaldaki evler ve devre mülkler bu kriter kapsamda değerlendirilemez. Araziniz, arsanız, tarlanız var, bunlar kapsam dışında. Aile içindeki birey, gelirinin olması kaydıyla, sistem içinde olması kaydıyla ve son iki ayın 9'unda SGK primi ödemiş olmak kaydıyla yararlanabilecek. Ev hanımına eşi kefil olabilecek, çalışan eş diğerine kefil olup alabilir. Aile içinde ev olmaması lazım. Buradaki amacımız ev sahibi olmayı sağlamak" bilgisini paylaştı.

MÜTEAHHİTLERE 25 MİLYAR LİRA FİNANSMAN

Projeden faydalanacak müteahhitle bankalar arasında proje bazında "Garantörlük Anlaşması" imzalanması gerekeceğini anlatan Nebati, "Bu sayede, inşaatın temeli atılmadan konut kredisi kullanma imkanı oluşacak. Bu kapsamda, bankalarla garantörlük anlaşmalarını yapan ve programa dahil olarak konut üretme taahhüdü veren müteahhitlerimiz için Hazine Destekli KGF kefaletiyle başlangıçta 25 milyar liralık finansmana erişim imkanı da sunacağız" dedi.

Müteahhitleri fahiş fiyatlar konusunda uyaran Nebati, "Tüm verilerimizi hazır bir şekilde elimizin altında tutuyoruz. Fahiş fiyatlara kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimiz konusunun altını çizmek istiyorum" dedi.

KAMPANYA ŞARTLARI NELER OLACAK?

Hanedeki eşlerin üstünde konut olmayacak.

5 yıl boyunca satılamayacak.

Son 1 yıl içinde konut satmamış olacak.

Başvuracağı ilde 1 yıl ikamet şartı olacak.

ORTA GELİRLİ KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

NASIL FAYDALANILACAK?

Konut üreticileri kriterlere uygun yapılan konut projelerini ilan edecek.

Konut almak isteyen bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak.

Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek, uygun olan projeler için kredi tahsis edecek.

HANGİ PROJELERDEN FAYDALANILACAK?

81 ilde bitmiş konutlar

Belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlar

Bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projeler

KAMPANYAYA HANGİ PROJELER DAHİL OLACAK?

Emlak Konut Genel Müdürlüğü'nün ürettiği projeler,

GYODER, İNDER, Konutder, İmkon ile Türkiye Müteahhitleri Birliği'ne bağlı olan şirketlerin projeleri,

81 ilin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri; teknik ve mali kriterleri karşıladıkları takdirde bu sürece dahil olacaklar.

EVLER NASIL OLACAK?

Sıfır konutlar olacak

Sosyal donatı alanları öncelikli olacak.

Deprem yönetmeliğine uygun, sağlıklı ve güvenli konutlar inşa edilecek.

Sıfır atık ve enerji verimliliğine uyumlu uygulamalarla çevreyi merkeze alan projeler teşvik edilecek.

FAHİŞ FİYATA KARŞI KOMİSYON KURULACAK

Hazine ile Çevre Bakanlığı koordinasyonunda Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, değerleme kuruluşlarından temsilcilerden oluşan bir komisyon kurulacak.

Komisyon, kampanya sürecinde fiyatların sabit kalması için teknik ve finansal denetim yapacak. Firmaların belirlediği fiyatları takip edecek. Temel kriter, ekspertiz raporları olacak. Şartlara uymayanlar sözleşme çerçevesinde sağlanan garantörlük ve konut kredisinden faydalanamayacak.