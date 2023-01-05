Meteoroloji uyardı: Bu illerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yağmurlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'da yer yer yoğun olmak üzere, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR



SİS VE PUS UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.