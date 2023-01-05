Her haneye ucuz gaz, gençlere ÖTV'siz telefon
Karadeniz gazının martta sisteme girişiyle, her bin liralık faturanın 125 liralık kısmının alınmaması gündemde. Hükümetin bir diğer müjdesi ise gençlere yönelik olacak. Buna göre gençler 10 bin liralık bir cep telefonu için ÖTV'den muaf tutulacak ve 5 bin lira ödeyecek. Bu muafiyet alınan telefonun üç ya da 5 yıl süreyle elden çıkarılmaması şartı ile uygulanacak.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 05 Ocak 2023 07:57, Son Güncelleme : 05 Ocak 2023 07:59
Türkiye'den Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Hükümet toplumun tüm kesimlerini rahatlatacak projeler üzerinde çalışıyor.
Bakanlıklar tarafından çalışmaları yürütülen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı
ile devreye girecek iki önemli çalışma şöyle:
Karadeniz doğalgazının mart ayında sisteme verilmeye başlanmasından sonra bir
yıl süreyle vatandaşın evinde kullandığı gazın 25 metreküplük bölümünün ücretsiz
verilmesine ilişkin çalışma yapılıyor. Maliyet hesaplamaları sonrasında nihai
karar verilecek.
Bir defaya mahsus olmak üzere gençlerin aldıkları telefon ve tablet bilgisayarlar ÖTV'siz satılacak. Ancak gençler aldıkları cihazları üç yıl süre ile satamayacak.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız