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Hac kayıtları bugün başlıyor

2023 yılı hac kaydı ve güncelleme işlemleri bugün başlayacak. Vatandaşlar, bu işlemlerini 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapabilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2023 08:48, Son Güncelleme : 05 Ocak 2023 09:00
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Hac kayıtları bugün başlıyor

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, COVID-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021 haccının yapılmadığını, dolayısıyla bu yıllarda ön kayıtları almadıklarını anımsattı.

Suudi Arabistan makamlarının 2022'de salgın tedbirleri kapsamında, Türkiye'den sadece 37 bin 770 hacı adayını kabul ettiğini hatırlatan Bircan, geçen yıl yapılan hac organizasyonunu başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek

2023 hac ibadeti için ön kayıtlarının başlaması için yoğun bir talebin olduğunu dile getiren Bircan, "Hac ve Umre Kurulumuzun aldığı karar gereği ilk defa hacca başvuracak vatandaşlarımıza bir imkan tanındı. Bu imkan sonucunda vatandaşlarımız, 5-26 Ocak'ta müracaatlarını e-Devlet üzerinden yapabilecekler." dedi.

Daha önce kaydı olmayanların başvurularını yaptıktan sonra anlaşmalı bankalardan ön kayıt ücreti ödemeleri gerektiğine dikkati çeken Bircan, şu bilgileri verdi:

"Ücreti yatırdıktan sonra konaklama tercihlerinde bulunacaklar. Alt ve üst kategoriler var. Vatandaşlarımız, ekonomik durumlarına göre tercihte bulunabilecekler. Yanında kiminle gidiyorlarsa onu da yazacaklar ve 2023 yılı için belirlenecek tarihte önceden bekleyen kardeşlerimizle kuraya girecekler. Kurada isimleri çıktığı takdirde hac ibadetini yapmaya gidebilecekler."

2020'de kuradan ismi çıkan ve kesin kayıt elde edenlerin haklarının baki olduğuna işaret eden Bircan, "Onlar malum 65 yaş sınırı ve aşılarının eksik olmasından dolayı gidememişlerdi. Kurulumuzun aldığı karar gereği 2020 yılında kesin kayıt hakkı elde edip paralarını içeride bloke eden kardeşlerimiz, 2023'te 65 yaş üzerine izin verildiği takdirde hacca direkt gidecekler." ifadelerini kullandı.

Hacı adaylarının başvuru sürelerini çok iyi takip etmeleri gerektiğinin altını çizen Bircan, vatandaşların haklarını daha iyi korumak amacıyla kayıtları e-Devlet üzerinden aldıklarını dile getirdi.

"Önceden bekleyenlerin kuradan çıkma ihtimali daha fazla"

Kuradan ismi çıkanların da kesin kayıt işlemlerini e-Devlet'ten yapacakları bilgisini paylaşan Bircan, "Geçen yıllarda ön kaydını yaptırmış 2,5 milyona yakın bekleyen var. Bizim kura sistemimizde önceden bekleyenlerin kuradan çıkma ihtimali daha fazla. Onların katsayısı yüksek olduğu için kurada öncelikliler." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 9 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde 2023 hac ön protokolünü imzalayacağını belirten Bircan, toplantıda Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığının Türkiye'ye ayıracağı hac kotasının belli olacağını söyledi.

Bu yıl hacca gideceklerin geçen yıla oranla çok daha fazla olacağını tahmin ettiklerini aktaran Bircan, vatandaşların rahat ve huzurlu şekilde hac ibadetlerini yapmaları için daha fazla gayret göstereceklerini kaydetti.

Kurada ismi olmayanları yanına almak hak kaybına neden oluyor

Bircan, 2020'de kesin kayıt hakkı elde edip 65 yaş sınırı ve salgın şartları nedeniyle hacca gidemeyenlerin haklarının saklı olduğunun altını çizerek, "Şartlar el verirse onları 2023 yılında hacca götüreceğiz inşallah. Fakat, bu kardeşlerimiz ilk defa müracaat eden ve kurada ismi çıkmayan birini yanlarına almak istedikleri takdirde kazanılan hakları kaybedecekler ve tekrar kuraya girmek zorunda kalacaklar." uyarısında bulundu.

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