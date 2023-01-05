Öğrenci servisi ile bir araç çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı
Gaziantep-Kilis karayolunda öğrenci servisinin bir araçla çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2023 09:10, Son Güncelleme : 05 Ocak 2023 10:20
Edinilen bilgilere göre, Gaziantep-Kilis karayolu Beşgöz kavşağında bir öğrenci servisi, bir araçla çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre araçtan savrulan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, çoğunluğu yabancı uyruklu 12 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız