Üniversite daire başkanlarının makam, görev tazminatı hakkı

Üniversite daire başkanlarının; yukarıdaki hükümler kapsamına alınmaması ve diğer tüm kamu idarelerindeki daire başkanlarına 2000 puan üzerinden Makam / Görev Tazminatı ödenip; yaptıkları önemli işlere ek olarak mali sorumluluklar da taşımaları yüzünden daha riskli görev yapan üniversitelerdeki daire başkanlarına bu tazminatın ödenmemesi gerek çalışırken gerekse emekliliklerinde ciddi bir hak mağduriyetine sebebiyet verilmiş olup, Anayasamızın "Kanun Önünde Eşitlik" başlıklı 10'uncu maddesine aykırı hareket edilmiş olmaktadır. Aşağıdaki tabloda Üniversite Daire Başkanlarına yapılan haksız uygulama bariz bir şekilde görülmektedir



Üniversite daire başkanları tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan aynı ünvana sahip Daire Başkanlarından bir fazlalık veya ekstra bir hak talep etmemektedirler. Talebimiz doğrultusunda kanun maddesi aşağıdaki şekilde revize edildiğinde Makam/Görev Tazminatı haksızlığı kolay bir şekilde çözülmüş olacaktır:

"MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun IV sayılı Makam/Görev Tazminatı Cetvelinin 7. Sırasına, birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla "Üniversite Daire Başkanları" ibaresinin de eklenmesi gerekmektedir."

Kamudaki Tüm Üniversite Daire Başkanlarının Ortak Talebi;

Devletimizin; diğer tüm daire başkanlarına verilen ve özlük hakkı olan "Makam/Görev Tazminatını", "adalet" ve "eşit işe eşit ücret" prensipleri gereği üniversite daire başkanlarına da vererek mevcut haksızlığı gidermesidir.

