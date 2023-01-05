Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2023 10:13, Son Güncelleme : 05 Ocak 2023 10:13
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız