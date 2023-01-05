'Cep telefonu ve tabletlerden ÖTV alınmayacak' iddiası yalanlandı
Sosyal medyada cep telefonları ve tabletlerden alınan ÖTV'nin kaldırılacağı iddia edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık 'Gündemde böyle bir çalışma bulunmamaktadır' dedi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2023 11:46, Son Güncelleme : 05 Ocak 2023 12:40
Akıllı telefonlar ve tabletlerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) bulunuyor.
Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde cep telefonları ve tabletlerden alınacak ÖTV'nin kaldırılacağı iddia edildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı iddialara ilişkin açıklama yaptı.
Bakanlıktan yapılan bilgi paylaşımında, "Telefon ve tabletlerden ÖTV alınmayacak" şeklinde haberler ile ilgili bilgi paylaşımı gereği duyulmuştur. Gündemde böyle bir çalışma bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız