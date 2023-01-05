Uzmanı uyardı: Haftaya 'amansız elli' soğukları geliyor

AYM, HDP'nin Hazine yardım hesabına geçici bloke koydu
AYM, HDP'nin Hazine yardım hesabına geçici bloke koydu
%0 Faizli, Masrafsız 20.000 TL
%0 Faizli, Masrafsız 20.000 TL
Sponsorlu İçerik
Rekabet Kurulu'ndan 4 gıda firmasına soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan 4 gıda firmasına soruşturma
Memur ve emekli maaşlarına ilişkin teklif ne zaman görüşülecek?
Memur ve emekli maaşlarına ilişkin teklif ne zaman görüşülecek?
'Cep telefonu ve tabletlerden ÖTV alınmayacak' iddiası yalanlandı
'Cep telefonu ve tabletlerden ÖTV alınmayacak' iddiası yalanlandı
15 soruda 'Yeni Evim Kampanyası'na ilişkin merak edilenler
15 soruda 'Yeni Evim Kampanyası'na ilişkin merak edilenler
EYT düzenlemesinde gözler Meclis'te
EYT düzenlemesinde gözler Meclis'te
Zincir marketler 'indirim' ve 'fiyat sabitleme' yarışına girdi
Zincir marketler 'indirim' ve 'fiyat sabitleme' yarışına girdi
YSK'da 5 üye değişecek, yeni başkan seçilecek
YSK'da 5 üye değişecek, yeni başkan seçilecek
EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli yerleştirmesi yapılacak
EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli yerleştirmesi yapılacak
Üniversite daire başkanlarının makam, görev tazminatı hakkı
Üniversite daire başkanlarının makam, görev tazminatı hakkı
Otomotivde sorunlar arzdan talebe kayıyor: Tek sıkıntı çip değil
Otomotivde sorunlar arzdan talebe kayıyor: Tek sıkıntı çip değil
Kamuya 1178 personel alınacak
Kamuya 1178 personel alınacak
Her haneye ucuz gaz, gençlere ÖTV'siz telefon
Her haneye ucuz gaz, gençlere ÖTV'siz telefon
'Yeni Evim' projesinde evlerin yapılacağı iller, fiyatları ve kredi oranları
'Yeni Evim' projesinde evlerin yapılacağı iller, fiyatları ve kredi oranları
Zincir marketlerdeki fiyat indirimi kampanyası büyüyor
Zincir marketlerdeki fiyat indirimi kampanyası büyüyor
Antalya Diplomasi Forumu yasalaştı
Antalya Diplomasi Forumu yasalaştı
Bu lisenin mezunları 2 bin dolarla iş buluyor
Bu lisenin mezunları 2 bin dolarla iş buluyor
Üniversiteden rekor promosyon anlaşması: 45 bin TL
Üniversiteden rekor promosyon anlaşması: 45 bin TL
Memur ve emekli maaş artışlarına ilişkin kanun teklifi TBMM'de
Memur ve emekli maaş artışlarına ilişkin kanun teklifi TBMM'de
Şentop'tan 'Lozan' açıklaması: Gizli madde var mı?
Şentop'tan 'Lozan' açıklaması: Gizli madde var mı?
Mersin'de yakalanan sahte diş hekimi tutuklandı
Mersin'de yakalanan sahte diş hekimi tutuklandı
YSK'da seçim öncesi kritik değişim
YSK'da seçim öncesi kritik değişim
Bakan Özer açıkladı: Özel okullara yüzde 65 zam
Bakan Özer açıkladı: Özel okullara yüzde 65 zam
YÖK, fazladan üye atandığı iddialarını yalanladı
YÖK, fazladan üye atandığı iddialarını yalanladı
9 bin 720 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek
9 bin 720 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek
Erdoğan'ın açıklaması sonrası zamlı memur maaşları belli oldu
Erdoğan'ın açıklaması sonrası zamlı memur maaşları belli oldu
Bakan Muş ile yapılan toplantı sonrası zincir marketler fiyat sabitledi
Bakan Muş ile yapılan toplantı sonrası zincir marketler fiyat sabitledi
Seçim tarihi öne çekilir mi? Erdoğan'dan yanıt
Seçim tarihi öne çekilir mi? Erdoğan'dan yanıt
Askeri kamyonet tıra çarptı: 2 asker şehit oldu
Askeri kamyonet tıra çarptı: 2 asker şehit oldu
Ana sayfaHaberler Yaşam

Uzmanı uyardı: Haftaya 'amansız elli' soğukları geliyor

Yüksek Meteoroloji Mühendisi Ahmet Köse, Türkiye'de gelecek haftadan itibaren "amansız elli" soğuklarının yaşanacağını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2023 11:58, Son Güncelleme : 05 Ocak 2023 11:58
Yazdır
Uzmanı uyardı: Haftaya 'amansız elli' soğukları geliyor

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yayın Kurulu Başkanı ve Haliç Üniversitesinde öğretim görevlisi de olan Köse, halk arasında "kara kış" olarak bilinen, eskilerin "amansız elli" adını verdikleri soğuk havalara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Havanın gelecek günlerde hızla soğuyacağını ve "kara kış"ın yaşanacağını belirten Köse, soğuğa karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Köse, başladığı günden itibaren şiddeti artacak bu havaların, adını "amansız" kelimesinden aldığına dikkati çekerek, "Amansız kelimesi mana olarak 'aman vermez, acımasız, cana kıyıcı, hoşgörüsüz, gaddar, zalim' olarak geçmektedir. Anlamından da anlaşılacağı üzere bu soğuklar, uzun soluklu 50 gün sürdüğü ve aman vermediği için atalarımız bu ismi vermişlerdir." diye konuştu.

- "11 Ocak'tan itibaren yaşanmaya başlayacak"

Normal şartlarda söz konusu soğukların 4 Ocak'ta başladığını fakat bu yıl tarihlerin "omega blokajı" nedeniyle yaşanan yüksek basınçtan etkilendiğini anlatan Köse, "Bu sene amansız elli soğukları yurdumuzda bir hafta sapmayla 11 Ocak'tan itibaren yaşanmaya başlayacak. Soğukların aralıksız devam etmesi yüzünden, bu günlere 'amansız elli' denmiştir. 10 gün kara kışın sonunda, 31 gün zemheride, 9 gün gücüğün başında, toplam 50 gündür." dedi.

Diğer dönemlerde yaşanan soğukların genelde fırtınayla birlikte birkaç gün veya hafta devam edip, yerini ılık havaya bıraktığını aktaran Köse, "amansız elli" soğuklarının ise çok daha uzun sürdüğünü, şiddetli ve sert geçtiğini ifade etti.

- "Bu durumda bu kış kısa sürecek"

ABD, Japonya, Filipinler, Meksika gibi okyanusa kıyısı bulunan ülkelerde görülen tayfunlara farklı isimlerin verildiğine işaret eden Köse, o ülkelerde bu isimlerin her yıl değiştiğine değinerek şunları kaydetti:

"Tayfunlara isim verme fikri çok eskilere dayanmıyor. İlk olarak 19. yüzyılın sonlarına doğru Avustralyalı bir meteorolog, tayfunlara kadın isimleri vermeye başladı. Bu fikri benimseyen Amerika Ulusal Tayfun Merkezi, 1953 yılından itibaren uygulamayı resmen yürürlüğe koydu.

Atalarımız ise uzun yıllar yaptıkları gözlemler ile sayılı fırtına ve günlere hafızalarda kalacak, o fırtınayı nitelendiren isimler vermişlerdir. Örneğin eylül ayının son haftasında kestanelerin ağaçtan dökülmesine neden olduğu için 'kestane karası fırtınası' ismini vermişlerdir. Zira kestane dikenli bir meyvedir, toplaması zor ve zahmetlidir. Eylülün son haftası genelde Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ve fırtına ile birlikte ani sıcaklık düşüşünün ardından dökülen kestaneler nedeniyle 'kestane karası fırtınası' adını almıştır. Benzer durum, amansız elli için de geçerlidir."

Köse, eski kuşaklarda "Güzün yağmur çok yağarsa kış uzun geçer" inanışının hakim olduğunu dile getirerek, "Atalarımızın bu tahminine göre, geçen güz neredeyse yağmur yağmadı. Bu durumda bu kış kısa sürecek. Bu tahmini bir yere not alıp, tutup tutmayacağını hep birlikte yaşayarak görelim." ifadesini kullandı.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Vali'nin okuttuğu kız, öğretmen oldu
Vali'nin okuttuğu kız, öğretmen oldu
Meteoroloji uyardı: Bu illerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
Meteoroloji uyardı: Bu illerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
'Dünyanın en uzun adamı' Sultan, Ganalı rakibine meydan okudu
'Dünyanın en uzun adamı' Sultan, Ganalı rakibine meydan okudu
Fransa'da bir savcı Youtube kanalı açtı
Fransa'da bir savcı Youtube kanalı açtı
Şehit yakınları ve gazilere bu ay 12 milyon 316 bin lira ödeme yapıldı
Şehit yakınları ve gazilere bu ay 12 milyon 316 bin lira ödeme yapıldı
Bir yılda 86 bin yaşlı ve engelliye devletin 'vefa eli' uzandı
Bir yılda 86 bin yaşlı ve engelliye devletin 'vefa eli' uzandı

Bu Habere Tepkiniz

Maliye Bakanlığı, maaş katsayılarına ilişkin Genelge'yi yayımladı

Maliye Bakanlığı, maaş katsayılarına ilişkin Genelge'yi yayımladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, maaş katsayılarına ilişkin Genelge'yi yayımladı.
Kapsam dışı statüde görev yapan avukatların 'vekalet ücreti' davası sonuçlandı

Kapsam dışı statüde görev yapan avukatların 'vekalet ücreti' davası sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Hukuk Başmüşavirliğinde kapsam dışı personel statüsünde hukuk müşaviri ve avukat olarak görev yapan 8 davacı tarafından açılan davada son noktayı koydu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Erdoğan: Memur ve emekli maaş artışını yüzde 30 olarak yeniden belirledik

Erdoğan: Memur ve emekli maaş artışını yüzde 30 olarak yeniden belirledik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buradan memurlarımız ve tüm emekmlilerimize maaş artışı yüzde 30 olacağı müjdesini veriyorum
'Harcama yetkilisi' kendisine yapılan hatalı ödemeyi fark etmezse ne olur?

'Harcama yetkilisi' kendisine yapılan hatalı ödemeyi fark etmezse ne olur?

Danıştay 12. Dairesi, Nüfus Müdürü olarak görev yapmakta olan ve bu görev öncesinde bulunduğu veri hazırlama kontrol işletmeni kadrosu nedeniyle yararlanmakta olduğu yan ödeme puanı düşürülen davacının maaşından yapılan kesintiyi hukuka aykırı bulan kararı onadı.
300 unvan bazında 2023 yılı Ocak ayı net maaş ve ücretleri

300 unvan bazında 2023 yılı Ocak ayı net maaş ve ücretleri

Memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin 2023 yılı Ocak ayı zamlı maaşlarını görmek için tıklayınız.
KPSS 2022/2 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS 2022/2 yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2022/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti

Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti

TÜİK, Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Aralık enflasyonu ile birlikte memurlar, yüzde 7,8 enflasyon farkı alacak
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

TUİK enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre: Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %97,72 arttı, aylık %0,24 azaldı
YÖK'ten pedagojik formasyon yazısı

YÖK'ten pedagojik formasyon yazısı

Yüksek Öğretim Kurulu, Pedagojik formasyon yazısı yayımladı.
Çocuk gelişimine, bilgi ve belge yönetimi alanından ilan!

Çocuk gelişimine, bilgi ve belge yönetimi alanından ilan!

Kırıkkale Üniversitesi 31 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete'de çok sayıda ve farklı unvanlarda Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Araştırma Görevlisi düzeyinde ilanlar verilmiştir.
İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
İstanbul'da yoğun sis etkisini sürdürüyor

İstanbul'da yoğun sis etkisini sürdürüyor

İstanbul'da yoğun sisin etkisi devam ediyor. Özellikle Boğaz ve çevresi ile bazı bölgelerde yoğun sis, deniz ve kara yolu trafiğini etkiliyor. İşe gitmek için yola çıkan sürücüler sis nedeniyle zorluk yaşıyor. Anadolu Yakası D-100 karayolu, Bostancı, Göztepe, Kozyatağı, Kartal, Maltepe ve sahil yolu ile Üsküdar'da yoğun sis gözleniyor. Sarıyer ve Beşiktaş'ta sahile giden balıkçılar ise yoğun sis altında balık avlamayı sürdürüyor.
İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Buzdolabına neden kağıt havlu koyulmalı?

Buzdolabına neden kağıt havlu koyulmalı?

Pratik kullanımı sayesinde evin her alanında kullanılan kağıt havluyu aynı zamanda buzdolabınızın içinde de kullanabileceğinizi biliyor muydunuz?