7 yaşındaki kız çocuğu oksijen yetersizliğinden hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Ahmet ve Keziban Çiftçi'nin çocukları 7 yaşındaki Ayşenaz Çiftçi doğuştan kirli ve temiz kan damarları ters olarak doğdu. Doğduğundan 3. gün sonra teşhis konulan Çiftçi, bugüne kadar birçok hastanede tedavi gördü. Son olarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki doktorların tedavisi altında olan Çiftçi 13 Eylül'de ameliyat oldu. Ameliyatından 5 gün sonra baygınlık geçiren Çiftçi yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Yaklaşık 110 gün yoğun bakımda yaşam savaşı veren Çiftçi, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Oksijen yetersizliği dolayısıyla hayatını kaybeden Çiftçi'nin ölüm haberi başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini üzdü. Çiftçi'nin cenazesi memleketi Aydın'ın İncirliova ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.