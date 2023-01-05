- "2023'te üç yeni dijital platformu eğitim sistemine dahil edeceğiz"

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 4 şüpheli daha adliyeye sevk edildi
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 4 şüpheli daha adliyeye sevk edildi
%0 Faizli, Masrafsız 20.000 TL
%0 Faizli, Masrafsız 20.000 TL
Sponsorlu İçerik
Altının kilogramı 1 milyon 130 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 1 milyon 130 bin liraya geriledi
Bakan Nebati: İndirime giden işletmelerimizi tebrik ediyorum
Bakan Nebati: İndirime giden işletmelerimizi tebrik ediyorum
Otomotiv satışları 2022'de 783 bini aştı
Otomotiv satışları 2022'de 783 bini aştı
Erdoğan: Seçim tarihini belki güncelleyeceğiz
Erdoğan: Seçim tarihini belki güncelleyeceğiz
AYM, HDP'nin Hazine yardım hesabına geçici bloke koydu
AYM, HDP'nin Hazine yardım hesabına geçici bloke koydu
Rekabet Kurulu'ndan 4 gıda firmasına soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan 4 gıda firmasına soruşturma
Memur ve emekli maaşlarına ilişkin teklif ne zaman görüşülecek?
Memur ve emekli maaşlarına ilişkin teklif ne zaman görüşülecek?
'Cep telefonu ve tabletlerden ÖTV alınmayacak' iddiası yalanlandı
'Cep telefonu ve tabletlerden ÖTV alınmayacak' iddiası yalanlandı
15 soruda 'Yeni Evim Kampanyası'na ilişkin merak edilenler
15 soruda 'Yeni Evim Kampanyası'na ilişkin merak edilenler
EYT düzenlemesinde gözler Meclis'te
EYT düzenlemesinde gözler Meclis'te
Zincir marketler 'indirim' ve 'fiyat sabitleme' yarışına girdi
Zincir marketler 'indirim' ve 'fiyat sabitleme' yarışına girdi
YSK'da 5 üye değişecek, yeni başkan seçilecek
YSK'da 5 üye değişecek, yeni başkan seçilecek
EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli yerleştirmesi yapılacak
EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli yerleştirmesi yapılacak
Üniversite daire başkanlarının makam, görev tazminatı hakkı
Üniversite daire başkanlarının makam, görev tazminatı hakkı
Otomotivde sorunlar arzdan talebe kayıyor: Tek sıkıntı çip değil
Otomotivde sorunlar arzdan talebe kayıyor: Tek sıkıntı çip değil
Kamuya 1178 personel alınacak
Kamuya 1178 personel alınacak
Her haneye ucuz gaz, gençlere ÖTV'siz telefon
Her haneye ucuz gaz, gençlere ÖTV'siz telefon
'Yeni Evim' projesinde evlerin yapılacağı iller, fiyatları ve kredi oranları
'Yeni Evim' projesinde evlerin yapılacağı iller, fiyatları ve kredi oranları
Zincir marketlerdeki fiyat indirimi kampanyası büyüyor
Zincir marketlerdeki fiyat indirimi kampanyası büyüyor
Antalya Diplomasi Forumu yasalaştı
Antalya Diplomasi Forumu yasalaştı
Bu lisenin mezunları 2 bin dolarla iş buluyor
Bu lisenin mezunları 2 bin dolarla iş buluyor
Üniversiteden rekor promosyon anlaşması: 45 bin TL
Üniversiteden rekor promosyon anlaşması: 45 bin TL
Memur ve emekli maaş artışlarına ilişkin kanun teklifi TBMM'de
Memur ve emekli maaş artışlarına ilişkin kanun teklifi TBMM'de
Şentop'tan 'Lozan' açıklaması: Gizli madde var mı?
Şentop'tan 'Lozan' açıklaması: Gizli madde var mı?
Mersin'de yakalanan sahte diş hekimi tutuklandı
Mersin'de yakalanan sahte diş hekimi tutuklandı
YSK'da seçim öncesi kritik değişim
YSK'da seçim öncesi kritik değişim
Bakan Özer açıkladı: Özel okullara yüzde 65 zam
Bakan Özer açıkladı: Özel okullara yüzde 65 zam
YÖK, fazladan üye atandığı iddialarını yalanladı
YÖK, fazladan üye atandığı iddialarını yalanladı
Ana sayfaHaberler Eğitim

'2023'te üç yeni dijital platformu eğitim sistemine dahil edeceğiz'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, '2023'te üç yeni dijital platformu eğitim sistemine dahil edeceğiz. Birincisi, ana ilimiz Türkçe. Türkçenin kültürün taşıyıcısı olduğuyla ilgili zengin kaynaklarla söz dağarcıklarını geliştirecek şekilde destekleyen bir dijital platform. İkincisi, İngilizce dijital platform. Üçüncüsü de yetişkinlerimize yönelik, halk eğitim merkezi kurslarının tamamının dijital platform olarak vatandaşlara erişmiş olduğu HEMBA adında bir dijital platform.' dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2023 14:20, Son Güncelleme : 05 Ocak 2023 14:23
Yazdır
'2023'te üç yeni dijital platformu eğitim sistemine dahil edeceğiz'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bizler, Türkiye Yüzyılının neferleri, bir taraftan teknolojinin aktif üreticileri, eğitim dünyasının neferleri olarak çaba sarf edeceğiz, çocuklarımızı teknolojinin her türlü imkanından faydalandıracağız ama onun zararlarına karşı da güçlü kılmak, özellikle coğrafyamızın, dinimizden gelen bu toplumun değerlerinin tecessüm etmesinin önündeki engelleri kaldıracak şekilde onları sürekli desteklemek durumundayız." dedi.

Özer, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Bahçelievler'deki Pullman İstanbul Hotel'de düzenlenen "Teknoloji, Teknolojinin Kullanımı, Sorunlar, Çözümler ve İçerik Geliştirme Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de son 20 yılda okul öncesinden yükseköğretime kadar eğitimin tüm kademelerine erişilebilmesi için devasa bir yatırım yapıldığını belirtti.

Bu yatırımların yanında aynı zamanda eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için çok önemli sosyal politikaların devreye girdiğine işaret eden Özer, son 19 yılda eğitimdeki sosyal politikaların 2022'deki karşılığının 525 milyar lira olduğunu kaydetti.

Eğitime erişimin önündeki başörtüsü yasakları, kat sayı uygulamaları gibi tüm antidemokratik uygulamaların kaldırıldığını anımsatan Özer, "İşte son 20 yılda birlik, beraberlik içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu sorunları kararlı bir şekilde, bu yatırımları hızlı bir şekilde yaparak, birer birer bu süreçleri aşarak, çerçevesi çizilen Türkiye Yüzyılına geçişin eğitim altyapısı tamamlanmış oldu." ifadesini kullandı.

Bakan Özer, 20 yıl önce yüzde 11 olan 5 yaş okullaşma oranının yüzde 99'a çıktığını, ilkokuldaki okullaşma oranının yüzde 99,63, ortaokuldaki okullaşma oranının yüzde 99,44 olduğunu aktararak, "Lisedeki okullaşma oranı yüzde 44'ten yüzde 95'e çıktı. Kayıt olmayan, eğitimin dışında kalmış olan 280 bin gencimizi de tüm eğitim kademelerinde birebir takip edip aileleriyle kendileriyle görüşüp onlar için en uygun seçeneği üreterek martın sonuna kadar ortaöğretimdeki okullaşma oranlarını yüzde 99'a çıkartacağız, bunda kararlıyız. Dolayısıyla Mart 2023 itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarını yüzde 99'a çıkartmış olacağız." diye konuştu.

Eğitimde kitleselleşmeyi sağlarken kaliteyi de göz ardı etmediklerini, eğitimde fırsat eşitliğinin birinci adımı eğitime erişmekse ikinci adımının herkesin kaliteli eğitime erişmesini sağlamak olduğunu dile getiren Özer, eğitimdeki kaliteyi bir yerde temerküz ettirmeyip tüm satha yaymaya çalıştıklarını, PISA ve TIMMS sonuçlarının bunun göstergesi olduğunu söyledi.

- "Eğitim sistemimizi daha ileri noktalara taşıyacağız"

Bakan Özer, özellikle savunma sanayisinde son yıllardaki gelişmelerle iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek için de çaba sarf ettiklerini anlattı.

Bilim Sanat Merkezlerinin akademik ve sanatsal anlamda özel yeteneği olan öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek için ilave destek sunan eğitim birimleri olduğunu kaydeden Özer, Türkiye'de iki yıl önce 185 olan bilim sanat merkezi sayısını 2022'de 379'a çıkardıklarını, 2023'te tüm ilçelere yaygınlaştırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, fikri mülkiyet ve sınai hakların önemine değinerek, temel eğitim ve ortaöğretimde fikri mülkiyetle ilgili kültür yaygınlaştırılmazsa teknolojiyi üreten nesilleri yetiştirebilmenin mümkün olmadığını ifade etti.

Bunun için Türkiye Patent ve Marka Kurumu'yla işbirliği yaptıklarını aktaran Özer, son 10 yılda Milli Eğitim Bakanlığınca öğrenciler ve öğretmenler tarafından tescili alınan ürün sayısının ortalamasının 2,9 olduğunu, 2022'de 8 bin 300 fikri mülkiyetin tescilini aldıklarını, bunların 162'sini ticarileştirdiklerini bildirdi.

Bakanlığın 2022'de koyduğu tüm hedeflere ulaştığını dile getiren Özer, "İnanıyorum ki tüm imkanlarımızla çok daha güçlü bir şekilde eğitim sistemimizi daha ileri noktalara taşıyacağız." dedi.

- "2023'te üç yeni dijital platformu eğitim sistemine dahil edeceğiz"

Bakan Özer, dijitalleşmeyle ilgili yaptıkları 3 yatırımdan bahsederek, öğretmenleri desteklemek için Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) platformu kurduklarını, 2022'de her öğretmenin ortalama 120 saat eğitim almasını hedeflediklerini, ÖBA sayesinde 250 saate ulaştıklarını aktardı.

Dijitalleşmeyle ilgili bir diğer adımın Öğrenci ve Öğretmen Destek Sistemi (ÖDS) olduğuna işaret eden Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılında tüm yardımcı kaynakları ilk kez tüm öğrencilere ücretsiz ulaştırdıklarını, öğrencilerin bireysel gelişimlerini desteklemek için oluşturdukları ÖDS'nin 2 ayda 15 milyon kullanıcı sayısına ulaştığını söyledi.

Üçüncü dijital platformun da öğrencilerin matematikle ilişkilerini çok daha rasyonel bir zeminde oluşturabilmek amacıyla geliştirdikleri Matematik Dijital Platformu olduğunu aktaran Bakan Özer, şöyle devam etti:

"2023'te üç yeni dijital platformu eğitim sistemine dahil edeceğiz. Birincisi, ana ilimiz Türkçe. Türkçenin kültürün taşıyıcısı olduğuyla ilgili zengin kaynaklarla söz dağarcıklarını geliştirecek şekilde destekleyen bir dijital platform. İkincisi, İngilizce dijital platform. Üçüncüsü de yetişkinlerimize yönelik, halk eğitim merkezi kurslarının tamamının dijital platform olarak vatandaşlara erişmiş olduğu HEMBA adında bir dijital platform. Yani Milli Eğitim Bakanlığı olarak dijital içerik üretme, eğitimle hem öğretmenleri hem öğrencileri hem velileri dijital platformalar üzerinden destekleme, aynı zamanda teknolojinin her türlü ürününün hızlı bir şekilde eğitim öğretime dahil edilmesiyle ilgili her türlü çabayı sarf ediyoruz."

- "Davranışsal bağımlıkla ilgili gençlerimizin farkındalıklarını artırmamız lazım"

Milli Eğitim Bakanı Özer, yapay zeka ve derin öğrenme süreçleri devreye girdikçe, dijital içerikler akıllılaştıkça bağımlılığı da beraberinde getirdiğine dikkati çekti.

Bağımlılığın teknolojinin yan ürünü değil, doğrudan istediği bir şey olduğunu dile getiren Özer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tüm dünya gençlerini farklı bir şeye dönüştürmeyle ilgili büyük bir projenin ürünleri. Peki biz gençlerimizi teknolojiyle bağlantılarını kopartarak koruyabilir miyiz? Hayır. Teknolojiyi de pasif kullanıcı değil sürekli üreten olmamız lazım bu sürece direnebilmemiz için. İkincisi de dijital içeriklerin ürettiği davranışsal bağımlıkla ilgili sürekli gençlerimizi muhkem kılmamız, farkındalıklarını artırmamız lazım. Ailelerimizi sürekli desteklememiz lazım. Bizler, Türkiye Yüzyılının neferleri, bir taraftan teknolojinin aktif üreticileri, eğitim dünyasının neferleri olarak çaba sarf edeceğiz, çocuklarımızı teknolojinin her türlü imkanından faydalandıracağız ama onun zararlarına karşı da güçlü kılmak, özellikle coğrafyamızın, dinimizden gelen bu toplumun değerlerinin tecessüm etmesinin önündeki engelleri kaldıracak şekilde onları sürekli desteklemek durumundayız. 'Birlik beraberlik içinde el ele vererek hem çocuklarımızı nasıl eğitebiliriz hem de nasıl onları tehlikelere karşı koruyabiliriz?' bunun yol haritasını, inşallah bu çalıştay sonunda almış olacağız."

Programa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Özer, açılış konuşmalarının ardından katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi.

Çalıştay, açılış programından sonra eş zamanlı düzenlenen oturumlar ve workshoplarla devam ediyor.

Oturumlarda, "Teknolojinin Dönüşümü-Endüstri 5.0", "Dönüşen Teknolojinin Getirdikleri", "Teknolojinin Topluma Yansımaları", "Dijital İçeriklerin Getirdiği Riskleri Biliyor muyuz?", "Siber Güvenlik Atakları-Sosyal Mühendislik" başlıklı konular ele alınacak.

Ayrıca, "Yapay Zeka Uygulamaları", "Dijital Medya İçerikleri ve Sunumu", "Makine Öğrenmesi ile Nesnelerin İnterneti", "Dijital Oyunlar" konulu workshoplar da eş zamanlı gerçekleştirilecek.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Okul bahçesi sera alanı oldu: Teneffüste tarım öğrenecekler
Okul bahçesi sera alanı oldu: Teneffüste tarım öğrenecekler
13 yıl atıl kalan okul iki öğrenci için tekrar açıldı
13 yıl atıl kalan okul iki öğrenci için tekrar açıldı
TDV uluslararası burs programlarına başvurular başlıyor
TDV uluslararası burs programlarına başvurular başlıyor
Okuldaki maske makineleriyle 'bez terlik' üretiyorlar
Okuldaki maske makineleriyle 'bez terlik' üretiyorlar
Sokak ortasında beden eğitimi dersi görüyorlar
Sokak ortasında beden eğitimi dersi görüyorlar
Bu lisenin mezunları 2 bin dolarla iş buluyor
Bu lisenin mezunları 2 bin dolarla iş buluyor

Bu Habere Tepkiniz

Maliye Bakanlığı, maaş katsayılarına ilişkin Genelge'yi yayımladı

Maliye Bakanlığı, maaş katsayılarına ilişkin Genelge'yi yayımladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, maaş katsayılarına ilişkin Genelge'yi yayımladı.
Kapsam dışı statüde görev yapan avukatların 'vekalet ücreti' davası sonuçlandı

Kapsam dışı statüde görev yapan avukatların 'vekalet ücreti' davası sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Hukuk Başmüşavirliğinde kapsam dışı personel statüsünde hukuk müşaviri ve avukat olarak görev yapan 8 davacı tarafından açılan davada son noktayı koydu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Erdoğan: Memur ve emekli maaş artışını yüzde 30 olarak yeniden belirledik

Erdoğan: Memur ve emekli maaş artışını yüzde 30 olarak yeniden belirledik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buradan memurlarımız ve tüm emekmlilerimize maaş artışı yüzde 30 olacağı müjdesini veriyorum
'Harcama yetkilisi' kendisine yapılan hatalı ödemeyi fark etmezse ne olur?

'Harcama yetkilisi' kendisine yapılan hatalı ödemeyi fark etmezse ne olur?

Danıştay 12. Dairesi, Nüfus Müdürü olarak görev yapmakta olan ve bu görev öncesinde bulunduğu veri hazırlama kontrol işletmeni kadrosu nedeniyle yararlanmakta olduğu yan ödeme puanı düşürülen davacının maaşından yapılan kesintiyi hukuka aykırı bulan kararı onadı.
300 unvan bazında 2023 yılı Ocak ayı net maaş ve ücretleri

300 unvan bazında 2023 yılı Ocak ayı net maaş ve ücretleri

Memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin 2023 yılı Ocak ayı zamlı maaşlarını görmek için tıklayınız.
KPSS 2022/2 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS 2022/2 yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2022/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti

Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti

TÜİK, Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Aralık enflasyonu ile birlikte memurlar, yüzde 7,8 enflasyon farkı alacak
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

TUİK enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre: Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %97,72 arttı, aylık %0,24 azaldı
YÖK'ten pedagojik formasyon yazısı

YÖK'ten pedagojik formasyon yazısı

Yüksek Öğretim Kurulu, Pedagojik formasyon yazısı yayımladı.
Çocuk gelişimine, bilgi ve belge yönetimi alanından ilan!

Çocuk gelişimine, bilgi ve belge yönetimi alanından ilan!

Kırıkkale Üniversitesi 31 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete'de çok sayıda ve farklı unvanlarda Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Araştırma Görevlisi düzeyinde ilanlar verilmiştir.
İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
İstanbul'da yoğun sis etkisini sürdürüyor

İstanbul'da yoğun sis etkisini sürdürüyor

İstanbul'da yoğun sisin etkisi devam ediyor. Özellikle Boğaz ve çevresi ile bazı bölgelerde yoğun sis, deniz ve kara yolu trafiğini etkiliyor. İşe gitmek için yola çıkan sürücüler sis nedeniyle zorluk yaşıyor. Anadolu Yakası D-100 karayolu, Bostancı, Göztepe, Kozyatağı, Kartal, Maltepe ve sahil yolu ile Üsküdar'da yoğun sis gözleniyor. Sarıyer ve Beşiktaş'ta sahile giden balıkçılar ise yoğun sis altında balık avlamayı sürdürüyor.
İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Buzdolabına neden kağıt havlu koyulmalı?

Buzdolabına neden kağıt havlu koyulmalı?

Pratik kullanımı sayesinde evin her alanında kullanılan kağıt havluyu aynı zamanda buzdolabınızın içinde de kullanabileceğinizi biliyor muydunuz?