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Otomotiv satışları 2022'de 783 bini aştı

Türkiye'de geçen yıl otomobil ve hafif ticari araç satışları, 783 bin 283 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları söz konusu dönemde yüzde 5,5 azalarak 592 bin 660 olurken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 8,6 artarak 190 bin 623'e ulaştı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2023 15:34, Son Güncelleme : 05 Ocak 2023 15:35
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Otomotiv satışları 2022'de 783 bini aştı

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,2 artışla 783 bin 283 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nce (ODMD) 2022 yılı ve aralık ayına ilişkin "Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu" yayımladı.

Rapora göre, geçen yıl satışlar, 2021 yılına göre yüzde 6,2 artışla 783 bin 283 oldu. Otomobil satışları söz konusu dönemde yüzde 5,5 azalarak 592 bin 660 olurken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 8,6 artarak 190 bin 623'e ulaştı.

- Aralık ayı satışları

2022 yılının aralık ayına bakıldığında, otomobil ve hafif ticari araç satışları 2021 yılının aralık ayına göre yüzde 85,1 artarak 115 bin 220 oldu.

Aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 99,2 artarak 86 bin 774 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 55,2 artışla 28 bin 446 seviyesinde kaydedildi.

10 yıllık aralık ayı ortalama satışlarına göre bakıldığında, otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 0,8, otomobil pazarı yüzde 0,3 ve hafif ticari araç satışları da yüzde 2,2 geriledi.

- Pazarın yüzde 88'ini vergisi düşük araçlar oluşturdu

2022 yılı ocak-aralık döneminde, otomobil pazarına segmentlere göre bakıldığında, pazarın yüzde 88'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 303 bin 145 adetle yüzde 51,1, B segmenti otomobiller de 215 bin 644 adetle yüzde 36,4 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 41,4 payla SUV otomobiller oldu. SUV otomobilleri, yüzde 36,6 payla sedan ve yüzde 20,1 payla da hatcback otomobiller takip etti.

- Benzinlinin payı ilk sırada

Türkiye otomobil pazarı motor tipinde benzinli otomobillerin ağırlığı devam etti.

Geçen yıl benzinli otomobil satışları 408 bin 920 adetle pazardan yüzde 69 pay alırken, dizel otomobil satışları 103 bin 311 ile yüzde 17,4 pay, hibrit otomobil satışları 64 bin 387 ile yüzde 10,9 ve otogazlı otomobil satışları da 8 bin 309 adetle yüzde 1,4 pay aldı. Ayrıca bu dönemde 7 bin 733 elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

Geçen yıl sonu itibarıyla otomatik şanzımanlı otomobiller, 464 bin 338 adetle yüzde 78,3 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı 128 bin 322 adetle yüzde 21,7 oldu.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre bakıldığında ise van gövde tipi yüzde 76,6 pay ve 146 bin 93 adetle en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 11,8 pay ve 22 bin 483 adetle ikinci sırada yer aldı. Pickup ise yüzde 6,4 pay ve 12 bin 286 satışla üçüncü sırada konumlandı.

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