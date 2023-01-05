Mardin'de 2 kişiyi darbeden polislerle ilgili soruşturma başlatıldı

Dicle Mahallesi Can Sokak'ta bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan, bazı polislerin iki kişiyi darbettiğine ilişkin görüntüler üzerine Nusaybin Kaymakamlığı açıklama yaptı.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya ve basın kuruluşları hesaplarında yayınlanan video görüntüsü ile ilgili olarak konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." denildi.