Diyarbakır'da gaz sıkışmasının yol açtığı patlamada 1 kişi yaralandı
Diyarbakır'da bir iş yerinde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2023 16:10, Son Güncelleme : 05 Ocak 2023 16:21
Merkez Bağlar ilçesi Emek Caddesi'nde bir iş yerinde tüpten sızan gaz nedeniyle patlama yaşandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Patlamada iş yerindeki Arif Ayaz (22) yaralandı.
Ayaz, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız