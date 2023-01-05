Başakşehir'de tartıştığı ambulans şoförünü yaralayan şüpheli serbest bırakıldı
İstanbul Başakşehir'de trafik kazası sonrası tartıştığı ambulans şoförünü kolundan bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Başakşehir'de, 3 Ocak'ta, 34 ZP 4525 plakalı özel ambulans ile 34 BAL 931 plakalı otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Kazanın ardından ambulans şoförü Bayram E. ile otomobildeki Zekiye K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Zekiye K. ambulans şoförünü bıçakla kolundan hafif yaraladıktan sonra yanındaki arkadaşı Çağla N.K. ile olay yerinden uzaklaştı.
Kavga görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Zekiye K. ve Çağla N.K'yi yakaladı.
Başakşehir Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Çağla N.K. emniyetten, Zekiye K. ise sevk edildiği Küçükçekmece Adliyesi'nden serbest bırakıldı.
- Başsavcılıktan açıklama
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, 3 Ocak'ta B.E. idaresindeki ambulansın şüpheli Zekiye K'nin kardeşinin kullandığı araca arkadan çarptığı belirtilerek, şüpheli Zekiye K'nin araçtan inerek elinde bulunan bıçakla müşteki ambulans şoförünü kolundan yaralaması olayının öğrenilmesi üzerine, şüpheli hakkında "silahla tehdit, silahla basit yaralama ve hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Bu kapsamda, şüphelinin 4 Ocak'ta gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, hakkında "silahla basit yaralama" suçundan işlem yapılan Zekiye K'nin, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verildiği bildirildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız