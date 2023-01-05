TBMM Genel Kurulu, karar yeter sayısı bulunamadığı için kapandı.

Genel Kurulda İYİ Parti'nin "Antalya ve Esenboğa havalimanlarındaki ihalelere" ilişkin grup önerisi görüşüldü.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, havalimanlarında kapasite artırımı gerekçe gösterilerek yapılan bakım, onarım ve ilave inşaat ihalelerinin kamuoyunda şaibeli olarak görüldüğünü ve rahatsızlık oluşturduğunu savundu.

İhalelerde sağlıklı rekabet ortamı sağlanamadığını öne süren Nuhoğlu, araştırma önergesinin kabul edilmesi çağrısı yaptı. Nuhoğlu, "Temize çıkarsanız seçimlere yüz akıyla girersiniz. Biz de mahcup oluruz. Üstelik böyle bir sonuçtan da memnun oluruz." dedi.

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan havalimanlarıyla ilgili planlama yaparken 5-10-25 veya 50 yılın ihtiyacını karşılayacak şekilde hareket ettiklerini belirtti.

Antalya Havalimanı'nın kapasitesini 2007 ve 2009 yıllarında artırdıklarını, üç sene sonra süresi biten ihaleyi de hesaba katarak ihaleler yaptıklarını anlatan Arslan, "Aynı şeyi İzmir ve İstanbul'da da yaptık. Dünyanın her yerinde üç sene sonra süresi bitecek bir yap-işlet-devret var ise üç yıl boyunca da inşaat devam edecekse siz ihalesini yaparsınız ki yeni inşaat bitsin, bitmesiyle birlikte de işletmesi devam etsin. Yeni bir uygulama değil, Türkiye'de ve dünyada da bunun örnekleri çok." diye konuştu.

İYİ Parti'nin grup önerisinin oylanmasında iki kez karar yeter sayısı bulunamadı.

Meclis Başkanvekili Haydar Akar, bunun üzerine birleşimi 10 Ocak Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.