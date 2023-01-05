Manisa'da kuyuya düşen baba ve oğlunu kurtarma çalışması başlatıldı
Manisa'nın Salihli ilçesinde kuyuya düşen baba ve oğlunu kurtarma çalışması başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2023 19:45, Son Güncelleme : 05 Ocak 2023 20:00
Barış Mahallesi'ndeki Gülnar Sitesi'nde yaşayan Aytuğ Demir (35) ile 2 yaşındaki oğlu Batu Demir, site yakınlarında su bulma amacıyla açılan artezyen kuyusuna düştü.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Baba ve oğlunu kurtarmak için iş makineleriyle çalışma yapılıyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız