Niğde'de halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 16 kişi yaralandı
Niğde'de özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 16 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ocak 2023 20:35, Son Güncelleme : 05 Ocak 2023 20:50
H.B. idaresindeki 51 HO 1027 plakalı özel halk otobüsü, Atatürk Bulvarı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kavşağı'nda, R.B'nin kullandığı 06 AF 6539 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralanan 1'i ağır 16 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız