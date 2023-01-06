Ücret zamları sosyal konuta başvuruyu etkilemeyecek

Geçtiğimiz eylül ayında tanıtılan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 'İlk evim, ilk iş yerim'in ilk etabında yer alan 250 bin sosyal konut için 14 Eylül'de başlayan başvurular, 31 Ekim'de sona ermişti. Başvuru şartlarından biri, "aylık hane halkı gelirinin, İstanbul için en fazla net 18 bin lira, diğer iller için en fazla net 16 bin lira olması" idi. Başvuru sürecinde vatandaşlar, gelir beyanında bulunarak projenin gelir şartlarına uyduğunu beyan etmişti. Asgari ücretlilere yüzde 54,66'lık, memur ve tüm emeklilere yüzde 30 zammın ardından, projeye hak kazanma şartlarında bir değişik olup olmadığı netleşti.

'İlk evim, ilk iş yerim kampanyası kapsamında, başvuru döneminde verilmiş olan gelir beyanları geçerli olacak.