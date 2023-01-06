Randevuya 1 saat geç geldi, üstüne doktoru dövdü

Sağlıkçılara yönelik şiddet artan cezalara rağmen sürüyor. Son olay, Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesi Dahiliye Polikliniğinde gerçekleşti.

DOKTORUN GÖZÜNE YUMRUK ATTI

İddiaya göre hasta M.T, saat 09.06 olan randevusuna 1 saat geç geldi. İçeride başka bir hasta olmasına rağmen doktorun odasına girmeye çalıştı. Asistan Doktor İslam Bartu Görgülü "Hastanın muayanesi bitsin, sizi alacağım" deyince M.T. öfkelendi. Şahıs "Bilgisayardan randevu saatimi görmek istiyorum" dedi. Doktor randevu listesini gösterdiği esnada saldırıya geçti. Şahıs, Gördülü'nün gözüne yumruk attı. Hekim 'Beyaz kod' gönderirken saldırgan diğer hastalar tarafından etkisiz hale getirildi. Dr. Görgülü, zanlıdan şikayetçi oldu.

"'SENİ ÖLDÜRECEĞİM' DİYE TEHDİT ETTİ"

Görgülü, yaşadıklarını şöyle anlattı: Bir beyfendi ve hanımefendi geldi. Muayane olmak istediklerini söyledil. Hastam var, birazdan alırım dedim. 'Bana bakacaksınız' diye bağırdı, tehdit etti. 'Randevumu göster'dedi. Bilgisayar ekranını çevirdim. 'Bakın saatiniz geçmiş' dememle sol gözüme yumru attı. Sonra üzerime zıpladı. Bir süre boğuştuk. Diğer hastalar ve meslektaşlarım bizi ayırdı. 'Bana zaten bir şey olmaz, seni öldüreceğim' diye tehditlerini sürdürdü. Sonra öğrendim ki şizofreni gibi bir durumu varmış.

"BİZ ÜLKEMİZE HİZMET ETMEK İSTİYORUZ"

Artık ülkemizde bu şiddet olaylarının bitmesini diliyoruz. Biz hekimler olarak ülkemize hizmet etmek istiyoruz. Ancak kendini bilmez hastalar işimizi zorlaştırıyor. Tabbi herkesin bir anı bir anını tutmayabilir ama şiddet çözüm olamaz.