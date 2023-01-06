FETÖ'den kesinleşmiş hapis cezası olan eski emniyet müdürü yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski birinci sınıf emniyet müdürü İstanbul'da yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ocak 2023 09:30, Son Güncelleme : 06 Ocak 2023 09:26
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Ocak'ta Güngören ilçesi Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir kişiyi şüphe üzerine durdurdu.
Yapılan incelemede durdurulan kişinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranma ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan, eski birinci sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Ahmet Ertekin olduğu anlaşıldı.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız