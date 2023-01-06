Memur ve emekli maaş zammından memnun mu? Araştırma sonuçlandı





Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a çıkardıklarını ve en düşük düşük emekli maaşının da 5 bin 500 lira olduğunu açıkladı. Bu gelişmenin hemen ardından ASAL Araştırma, emekli ve memurlara verilen yüzde 30 zam oranını vatandaşlara sordu.



ARAŞTIRMA 26 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ



Araştırma; 4-5 Ocak 2023 tarihleri arasında Türkiye genelinde NUTS-1 sistemine göre İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa, Kayseri, İzmir, Diyarbakır, Adana, Samsun, Konya, Antalya, Gaziantep, Erzurum, Mardin, Hatay, Zonguldak, Manisa, Aydın, Malatya, Van, Balıkesir, Trabzon, Kırıkkale, Giresun, Tekirdağ ve Ağrı dahil 26 ilde 18 yaş ve üzeri 1.402 kişiyle telefon yöntemiyle gerçekleştirildi.



MEMNUN DEĞİLİM DİYENLER YÜZDE 29.2



Katılımcılara "Hükümetin memur ve emeklilere yönelik açıkladığı yüzde 30 zam oranından memnun musunuz?" diye soruldu. Katılımcıların yüzde 55.5'i "Evet" yanıtını verdi. Yüzde 29.2'si ise "Hayır" dedi. "Fikrim yok/Cevap yok" diyenler ise yüzde 15.3'de kaldı.



CHP'Lİ SEÇMENİN YÜZDE 42.4'ü MEMNUN



Siyasi tercihlerine göre dağılımında ise AK Partililerin yüzde 81.1'inin, MHP'lilerin ise yüzde 75.6'sının açıklanan memur ve emekli maaş zammından memnun olduğu saptandı. İYİ Parti'li seçmenin yüzde 48.3'ü, HDP'li seçmenin yüzde 45.5'i ve CHP'li seçmenin ise yüzde 42.4'ü emekli ve memurlara yönelik yüzde 30 zamdan memnun olduğunu belirtti.



HDP'Lİ SEÇMENLERİN YÜZDE 40.2'si MEMNUN DEĞİL



Seçmene göre dağılımda 'Memur ve emeklilere yapılan yüzde 30 oranındaki maaş zammından' memnun olmayanlara bakıldığında ilk sırada yüzde 45.1 ile CHP'li seçmen yer aldı. Onu yüzde 40.2 ile HDP'li seçmen, yüzde 37.6 ile Diğer seçmen izledi. İYİ Parti'li seçmenlerin yüzde 32.2'si ise Hükümetin memur ve emeklilere yapmış olduğu yüzde 30 maaş zammından açıklamasından memnun olmadığını ifade etti. Fikir belirtmeyen ve cevap vermeyenlerde ise ilk sırada yüzde 22.3 oranla Diğer seçmenler yer alırken, ikinci sırada yüzde 19.5 oranla İYİ Parti'liler yer aldı./p