Dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor

Dün en düşük 18,7325 ve en yüksek 18,8034 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 18,7643'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de sınırlı yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazanarak 18,7770'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 19,7380'den, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 22,3550'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 105,2'den işlem görürken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,0510 seviyesinde hareket ediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında önemli ağırlığı bulunan iş gücü piyasasına ilişkin verilerin bugün piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini söyledi.

Dünkü ADP özel sektör istihdam verisinin ardından para piyasasındaki fiyatlamalara göre Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan artıracağına yönelik beklentiler yüzde 59'a inerken, 50 baz puan öngörüleri ise yüzde 41 seviyesine çıktı.

Bugün ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin yatırımcıların odağında yer aldığını ifade eden analistler, ayrıca Almanya'da perakende satışlar ve Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) de takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105,7'in direnç, 104,5'in destek konumunda bulunduğunu bildirdi.