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Askerlikle ilgili tüm işlemler yakında e-Devlet Kapısı'ndan yapılabilecek

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç: Askerliğim' bütünleşik hizmeti bu yılın ilk çeyreğinde e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak"- "Askerlik çağı, yoklama, celp ve sevk, muvazzaflık, yedeklik dönemlerini içeren işlemlere 'Askerliğim' hizmeti başlığı altından zahmetsizce erişilebilecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ocak 2023 11:05, Son Güncelleme : 06 Ocak 2023 11:18
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Askerlikle ilgili tüm işlemler yakında e-Devlet Kapısı'ndan yapılabilecek

- Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet Kapısı'nın geçen yıl 62 milyona yakın vatandaşın kullanımı, 942 entegre kurum ve 6 bin 754 hizmetle gelişimini sürdürdüğünü belirterek, askerlikle ilgili tüm işlemleri de bu yılın ilk çeyreğinden itibaren buradan sunmak için çalışma yaptıklarını bildirdi.

Koç, AA muhabirine, Türkiye'nin dijital yüzü e-Devlet Kapısı'nın, Ofisin koordinasyonunda tüm kurum ve kuruluşların gayret ve katkılarıyla her geçen gün zenginleştiğini söyledi.

Bu alanda sürekli kaydedilen ilerlemelerle bir taraftan bugünün Türkiye'sinde vatandaşların yürüttüğü iş ve işlemlerin daha kolay ve hızlı sonuçlandırılmasının sağlandığını dile getiren Koç, diğer taraftan ülkeyi geleceğin dünyasına hazırlama noktasında mesafe alındığını bildirdi.

Koç, e-Devlet sistemlerinin, uygulandığı her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılmasında en güçlü araçlardan biri olduğuna işaret ederek, "e-Devlet Kapısı 2022'de 62 milyona yakın vatandaşın kullanımı, 942 entegre kurum ve 6 bin 754 hizmetle gelişimini sürdürmektedir. Kullanıcılar gerek internet sayfasını gerekse e-Devlet Kapısı mobil uygulamasını kullanarak istedikleri hizmetlere 7/24 erişim sağlayabiliyor. 2021'de giriş sayısı yaklaşık 3 milyar 100 milyon iken 2022'de 3 milyar 600 milyona yaklaşmıştır." diye konuştu.

"Çevrim İçi Memnuniyet Anketi" sonuçlarının e-Devlet Kapısı ve buradaki hizmetlerden yüzde 95 kullanıcı memnuniyeti olduğunu ortaya koyduğunu vurgulayan Koç, Nisan 2021'den itibaren 65 yaş ve üstü vatandaşlar için başlatılan "adreste e-Devlet şifresi teslimi" hizmetinin engelli vatandaşları da kapsama alacak şekilde genişletilmesi için çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

- e-Devlet Kapısı'ndan sunulan bütünleşik hizmetler

Koç, e-Devlet Kapısı'nda sunmaya başladıkları bütünleşik hizmetlerin vatandaşların büyük beğenisine mazhar olduğunu, bu kapsamda ilk olarak "Araçlarım" hizmetini uygulamaya aldıklarını, daha sonra da "İkametgahım", "Çalışma Hayatım", "Hac ve Umre İşlemleri" hizmetlerinin kullanılmaya başlandığını anlattı.

"Araçlarım" adı altında Haziran 2020'de devreye alınan hizmetle e-Devlet Kapısı'nda bütünleşik hizmet olgusuna ulaşıldığını belirten Koç, şu bilgiyi verdi:

"Araçlarım bütünleşik hizmetiyle araçlarla ilgili birçok farklı kurum ve hizmet başlıkları altından ulaşılabilen bilgilere tek bir hizmet üzerinden erişim imkanı sağlanmıştır. Araçlarım bütünleşik hizmetiyle gerçek ve tüzel kişiler araçlarıyla ilgili vergilerini ödeyebilmekte, otoyol geçiş ve araç muayene bilgilerini görüntüleyebilmelerinin yanı sıra araç muayenesi için randevu oluşturabilmekte, trafik cezası olup olmadığının kontrolüyle birlikte otoparka çekilmiş araç bilgilerine ulaşabilmekte ve ayrıca aracın sigorta ve kasko bilgilerini görüntüleyebilmektedir."

- "İkametgahım" hizmetiyle adres ve aile hekimi değişikliği yapılabiliyor

Adrese bağlı hizmetlerin bütünleştirilerek Mart 2021'de "İkametgahım" hizmetinin sunulduğuna işaret eden Koç, bu sayede vatandaşların ikamet adreslerinin bulunduğu yere ilişkin tüm bilgilere tek bir hizmet başlığı altında ulaşabildiğini ve buradan işlem yapabildiğini söyledi.

"İkametgahım" hizmeti üzerinden vatandaşların adres ve aile hekimi değişikliği veya öğrenci nakil bildirimlerini yapabildiğini anlatan Koç, şöyle konuştu:

"Vatandaşlar, 'İkametgahım' hizmetiyle bulunduğu ilin hava kalitesi ve hava durumu tahminlerini görüntüleyebilmekte, nöbetçi eczane bilgileri üzerinden iletişim bilgilerine ulaşabilmekte ve eczaneleri harita üzerinden de görüntüleyebilmekte, elektrik, su ve doğal gaz abonelik işlemlerini yapabilmekte, Muhtar Bilgi Sistemi üzerinden talep ve şikayetlerini doğrudan muhtarlara iletilebilmekte, seçmen kayıt bilgilerine ulaşabilmekte, acil durum toplanma alanlarını sorgulayabilmekte, halk kütüphanelerinin iletişim bilgileriyle toplum destekli mahalle polisi bilgilerini görüntüleyebilmekte, aynı adreste ikamet eden kişileri sorgulayabilmekte, aydınlatma şikayet başvurularını ve takiplerini yapabilmekte, bina enerji kimlik bilgileriyle bulunduğu yerin baz istasyon ölçüm bilgilerini görüntüleyebilmektedir. Ayrıca bulunduğu yerdeki yerel yönetim kuruluşlarınca sunulan hizmetlere de tek bir hizmet başlığı üzerinden ulaşılabilmektedir."

- "Çalışma Hayatım" hizmetiyle iş aramadan emekliliğe tüm bilgiler alınabiliyor

Koç, Eylül 2021'de açılan "Çalışma Hayatım" hizmetiyle vatandaşların, iş arama, çalışmaya başlama, sigorta, emeklilik, eğitim ve mesleki yeterlilik gibi tüm iş ve işlemlere tek bir hizmet noktasından ulaşabildiğini, ayrıca sigorta tescil tarihi üzerinden emeklilik yaşı, sigortalılık süresi, prim gün sayısı bilgileri ile bireysel emeklilikle ilgili bilgileri görebildiğini ifade etti.

"Çalışma Hayatım" hizmetinde vatandaşların sağlık güvencesi hak sahipliğini sorgulayabildiğine işaret eden Koç, "Vatandaşlar, buradan tedavi ve reçete bilgileriyle ilaç kullanım sürelerini de görüntüleyebilmekte, aynı zamanda optik cam, çerçeve, diş protez hakkı ve medikal malzeme gibi bilgilerine erişip, istirahat raporlarını da görebilmektedir." dedi.

- Hac işlemleri tek noktadan sunuluyor

Koç, Diyanet İşleri Başkanlığı ile yapılan çalışmalar sonucu vatandaşların artık hac işlemleriyle ilgili tüm süreçleri tek bir hizmet üzerinden yapabildiğine dikkati çekerek, hacı adaylarının ön kayıt işleminden ön müracaat ücretinin ödenmesine, kura sonuçlarının sorgulanmasından organizasyon tercihinin yapılmasına, havalimanı tercihinden kafile grubunun oluşturulmasına, konaklama ve oda tercihinden ödeme planı ve aşı bilgilerinin görüntülenmesine kadar tüm işlemleri yapabildiğini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan "Umre ve Kudüs Turları Kayıt Başvurusu" hizmetiyle de vatandaşların umre ve Kudüs turlarıyla ilgili kayıt işlemlerini, tur ve oda bilgilerini belirleyebildiğini dile getiren Koç, bunlara ilişkin güncelleme işlemlerinin de tek bir hizmet üzerinden yapabildiğini söyledi.

- "Askerliğim" bütünleşik hizmeti yakında e-Devlet Kapısı'nda

Koç, üzerinde çalıştıkları diğer bir bütünleşik hizmetin "Askerliğim" olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"'Askerliğim' bütünleşik hizmeti bu yılın ilk çeyreğinde e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak. Askerliğim bütünleşik hizmetinin kullanıma açılmasıyla henüz askerlik çağı yeni gelmiş gençlerimizden terhis olmuş vatandaşlarımıza kadar tüm süreci kapsayan askerlikle ilgili iş ve işlemler dijital olarak yapılabilecek. Bu kapsamda, 'askerlik çağı', 'yoklama', 'celp ve sevk', 'muvazzaflık', 'yedeklik' dönemlerini içeren işlemlere 'Askerliğim' hizmeti başlığı altından zahmetsizce erişilebilecek."

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