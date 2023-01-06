ASELSAN'dan 59,4 milyon avroluk sözleşme
ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında, toplam bedeli 59,4 milyon avro olan bir satış sözleşmesi imzalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ocak 2023 11:53, Son Güncelleme : 06 Ocak 2023 11:54
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik olarak toplam bedeli 59 milyon 368 bin 579 avro tutarında bir satış sözleşmesi imzalandığını ve söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2024'te gerçekleştirileceği bildirildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız